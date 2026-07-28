Los Leones de Ponce respondieron este lunes ante su fanaticada al derrotar 87-80 a los Santeros de Aguada en el segundo juego de la serie final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN), celebrado en el auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns.

Con la victoria, el quinteto rojinegro empató 1-1 la serie, pautada a un máximo de siete encuentros.

Ponce tomó el control desde los primeros minutos del partido. Los Leones abrieron con un avance de 7-0, coronado por un donqueo de Thomas Robinson cuando restaban 8:40 del primer parcial, obligando al dirigente de los Santeros, Rafael ‘Pachy’ Cruz, a solicitar un tiempo fuera.

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La ventaja nunca estuvo en peligro. Los locales dominaron el primer cuarto 21-16 y ampliaron la diferencia a 18 puntos, 42-24, con 2:04 por jugar del segundo período, gracias a una jugada de ‘foul y vale’ completada por Robinson.

Los Leones cerraron la primera mitad con ventaja de 46-30 y administraron la diferencia durante el resto del encuentro para asegurar el triunfo.

Jezreel De Jesús encabezó la ofensiva de Ponce con 18 puntos y 11 asistencias. Robinson también aportó 18 tantos y capturó ocho rebotes, mientras Brady Manek sumó 15 unidades, seis rebotes y cinco asistencias. Christian Negrón añadió 10 puntos y nueve rebotes.

Por Aguada, Joel Soriano registró un doble-doble de 19 tantos y 11 rebotes. Iván Gandía aportó 18 unidades, John Holland terminó con 16 puntos y Rigoberto Mendoza añadió 14.

La serie continuará este miércoles en el coliseo Ismael ‘Chavalillo’ Delgado de Aguada, donde ambos equipos disputarán el tercer encuentro desde las 8:00 p.m.