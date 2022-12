La Junta de Directores de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP), determinó la expulsión de los Soles de Adjuntas y los Delfines de Salinas de la temporada 2022-23 tras el altercado que se desató ayer, miércoles, al finalizar el partido entre ambos equipos.

Además, el armador de Adjuntas, Javier Torres; y el delantero-fuerte de Salinas, Manuel Díaz, fueron expulsados de por vida de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto. Ambos formaban parte del organismo desde su fundación en el 2018.

“Fuimos testigos de un suceso lamentable y sumamente vergonzoso y que no tiene espacio en el ambiente familiar y de sana convivencia que promovemos en nuestra Liga. Con el apoyo de los 44 alcaldes y nuestros auspiciadores buscamos garantizar un ambiente seguro tanto para los jugadores, familiares y fanáticos del deporte”, expresó el presidente de la LPB, Edgardo Boffill a través de un comunicado de prensa.

La actual temporada comenzó el jueves, 1ro de diciembre y se extenderá hasta el domingo, 9 de abril y cuenta con sobre 700 jugadores y 44 equipos.

“Esta decisión significa que habrán cambios en el calendario de juegos, pues ambos equipos pertenecen a la misma sección. No obstante, estos cambios no fueron determinantes para ser y mantenernos firmes en nuestra decisión de que estos sucesos no los vamos a permitir bajo ninguna circunstancia”, culminó Boffill.