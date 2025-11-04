Los Harlem Globetrotters están de regreso a Puerto Rico tras una ausencia de nueve años como parte de su Gira Mundial 2025.

El famoso equipo de baloncesto de exhibición, conocido por su mezcla de destrezas atléticas, humor y trucos espectaculares, se presentará el miércoles 5 de noviembre en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns de Ponce, el jueves 6 en el Coliseo Raymond Dalmau Pérez de Quebradillas, el viernes 7 en el Palacio de los Deportes de Mayagüez y concluirá su visita el sábado 8 en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Los Globetrotters se enfrentarán a sus tradicionales rivales, los Washington Generals, en una serie de juegos llenos de entretenimiento, donqueos y jugadas que desafían la lógica, como los característicos tiros de cuatro puntos.

La gira forma parte de la antesala al centenario de la franquicia en 2026, un hito que el equipo celebrará llevando su espectáculo a fanáticos de todas las generaciones.

Los boletos están disponibles a través de Buyatix para las funciones en Ponce, Mayagüez y Quebradillas, y en PRTickets para la presentación en San Juan.

Para información adicional o grupos, los interesados pueden comunicarse al (787) 723-1930.