Los Ángeles. Shohei Ohtani y el resto de los Dodgers de Los Ángeles celebraron su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial con un desfile en el centro de la ciudad el lunes, después de convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar títulos consecutivos.

“Ya estoy pensando en la tercera vez que lo haremos”, dijo Ohtani a la cadena de televisión Spectrum SportsNet a través de un intérprete.

Lo acompañaba su esposa, Mamiko Tanaka, quien le tomó una foto. El año pasado, Ohtani llevó a su perro, Decoy, en brazos en el autobús.

“Es realmente genial poder ganar el partido y estar rodeado de todos estos increíbles aficionados”, dijo Ohtani. “Lo estoy disfrutando muchísimo”.

El entrenador Dave Roberts alzó el Trofeo del Comisionado a bordo de uno de los varios autobuses que recorrieron una ruta repleta de aficionados vestidos de azul que vitoreaban y ondeaban banderas. «B 2 B» se leía en uno de los muchos carteles escritos a mano que sostenía la multitud.

“Siento que es casi el doble que el año pasado”, dijo Freddie Freeman. “Estos aficionados son una locura. Es increíble ser parte de esto”.

Más aficionados esperaban en el Dodger Stadium, adonde se dirigía el equipo después del desfile.

Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, vestía una camiseta negra con la inscripción “Campeones de la Serie Mundial” en el frente. Con gafas de sol y una gorra de béisbol hacia atrás, Yamamoto saludó a los aficionados.

“Me encantan esos momentos para compartir este tipo de cosas con mis compañeros de equipo”, dijo a través de un traductor.

Una lluvia de confeti azul y blanco volaba desde un camión que circulaba entre los autobuses, que estaban llenos de familiares de los jugadores, incluido Clayton Kershaw, recién retirado, y sus cuatro hijos.

“Es la manera perfecta de terminar”, dijo Kershaw, quien puso fin a una carrera de 18 años jugando exclusivamente con Los Ángeles. “Sé que los Dodgers siempre han significado mucho para esta ciudad durante generaciones. Para nosotros, poder lograr esto frente a ellos significa muchísimo para mí y para todos los demás”.

El lanzador Blake Snell hizo el gesto 6-7 con las manos, simbolizando las victorias de los Dodgers sobre los Toronto Blue Jays en los Juegos 6 y 7.

“Esto es genial”, dijo Snell. “Me encanta”.

El boricua Enrique “Kike” Hernández, con el torso desnudo, filmó a la multitud con una cámara de mano.

“Los ganadores ganan”, dijo. “Espero que estos fanáticos de los Dodgers se diviertan mucho porque se lo merecen. Estuvieron presentes todo el año, nos apoyaron y aquí estamos, campeones consecutivos”.