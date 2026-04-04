Los Ángeles. Austin Reaves tiene una lesión muscular oblicuo de grado 2 que lo obligará a perderse el resto de la temporada regular de los Lakers de Los Ángeles junto con Luka Doncic, anunció el equipo el sábado.

Reaves y Doncic sufrieron lesiones potencialmente graves el jueves en Oklahoma City, lo que complica considerablemente las aspiraciones de los Lakers (50-27) de llegar a los playoffs.

Doncic estará de baja al menos las próximas dos semanas tras sufrir una distensión en el isquiotibial izquierdo durante la contundente derrota de los Lakers ante los Thunder. Reaves y Doncic se lesionaron en la primera mitad del partido del jueves, pero ambos regresaron al juego.

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Just in on @SportsCenter – Lakers’ Luka Doncic will be sidelined indefinitely heading into the playoffs with a Grade 2 left hamstring strain: pic.twitter.com/3yXfJzHYTO — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2026

A Doncic se le diagnosticó su segunda lesión importante en el tendón de la corva el viernes, mientras que a Reaves se le realizó una resonancia magnética el sábado y posteriormente fue descartado por los Lakers, que juegan en Dallas el domingo.

Tanto a Doncic como a Reaves se les han diagnosticado lesiones que suelen tardar un mes o más en curarse por completo, pero los Lakers no han especulado sobre su disponibilidad más allá de los próximos cinco partidos.

Reaves se ha convertido en un anotador de élite de la NBA y ha seguido siendo una opción ofensiva vital junto a Doncic y LeBron James esta temporada durante la racha de los Lakers que los llevó al título de la División del Pacífico. El exagente libre no drafteado promedia 23.3 puntos, 5.5 asistencias y 4.7 rebotes en 51 partidos esta temporada, su quinta con los Lakers.

Reaves se perdió 19 partidos tras sufrir una distensión en la pantorrilla izquierda el día de Navidad. Si hubiera jugado los partidos suficientes para ser considerado máximo anotador, sería el undécimo máximo anotador de la NBA.

Los Lakers han ganado 16 de sus últimos 19 partidos y se han colocado terceros en la Conferencia Oeste. Los playoffs comienzan en dos semanas.

Antes de que se anunciara la gravedad de la lesión de Reaves, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, declaró a los periodistas en Dallas el sábado que el equipo no puede dejar de moverse en ausencia de Doncic.

“Nuestra misión no ha cambiado”, dijo Redick. “El resto del equipo y mi cuerpo técnico vamos a por el tercer puesto y vamos a intentar ganar una serie de playoffs”.

Tras su destacada actuación ofensiva en su primera temporada completa junto a Doncic, Reaves podrá optar a una importante extensión de contrato este verano si, como se espera, rechaza su opción de jugador para la temporada 2026-27. Tanto Reaves como los Lakers confían en que permanezca en el club.

El último partido de la temporada regular de los Lakers será el 12 de abril en casa contra Utah.