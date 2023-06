Para el dirigente de los Gigantes de Carolina, el triunfo que su equipo consiguió el lunes sobre los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau no fue un ‘palo’. El dirigente Carlos González está segurísimo de eso porque sabe que su equipo tiene el material para ganarse a Quebradillas.

En el inicio de su serie de cuartos de final, González y los Gigantes, que llegaron cuartos en la Sección B, derrotaron 100-99 a los Piratas, que fueron los primeros de la Sección A. Y los hechos respaldan a González: Quebradillas tuvo solo tres derrotas en su casa este año, y una fue con Carolina.

“No me gusta decir que fue un palo porque sabemos la capacidad que tenemos y lo que podemos hacer, y hablar de ‘un palo’ como que denota que hubo suerte, y yo no creo que haya sido suerte”, dijo el coach carolinense. “Creo que tenemos la capacidad de vencerlos aunque nuestro récord de la campaña regular no refleja el equipo que somos. Sé que tenemos un gran equipo y que es uno de los mejores de la liga. Tienen que contar con nosotros”.

El también asistente de la Selección Nacional de Baloncesto explicó que para salir airosos en ese primer choque trabajaron intensamente durante tres días con su staff técnico y sus jugadores estudiando las fortalezas y debilidades de Quebradillas.

González dijo sentirse complacido con el plan de juego que trazaron para el lunes, pues les colocó en posición de poder obtener la victoria, la cual consiguieron al final. Pero dijo que dicho éxito de nada servirá si no ganan el enfrentamiento del miércoles en la Guillermo Angulo.

“La victoria fue como un premio al trabajo que se hizo en estos tres días, pero no significa nada si no defendemos nuestra cancha mañana (miércoles). Es lanzar por la borda todo el trabajo que hicimos el lunes. Así que para terminar ese trabajo tenemos que ganar en casa defendiendo la cancha local. Esta debe ser una serie larga y Quebradillas es un equipo con gran capacidad y cuentan con los dos mejores refuerzos que jugaron aquí este año”, manifestó.

James Michael Scott realiza aquí el canasto que le dio la victoria a los Gigantes. ( Suministrada )

Y hablando de importados, los de Carolina fueron clave a fines del partido. De hecho, fue un canasto de Mike Scott con ocho segundos por jugar el que le dio la ventaja definitiva a los Gigantes. Este finalizó con 31 y 10 rebotes mientras que Wayne Selden, en su primer partido con el equipo, acumuló 14 con seis asistencias y cuatro rebotes.

“Selden tuvo su primer juego y me gustó mucho lo que vi”, dijo González sobre el ‘shooting guard’ y delantero pequeño. “Trae un juego un poco diferente a lo que teníamos. Es un jugador fuerte para la posición de guard. Es un jugador agresivo y definitivamente nos ayuda”.