El gerente general del Equipo Nacional de Baloncesto, Carlos Arroyo, reveló hoy miércoles durante la primera practica del seleccionado camino a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que el seleccionado será dirigido en dicha justa por Nelson Colón o Christian Dalmau, el que de los dos quede eliminado en la serie de cuartos de final del BSN entre los Vaqueros de Bayamón y los Indios de Mayagüez.

Para Dalmau, la posibilidad es un privilegio que no toma a la ligera, aún cuando pierda la oportunidad si sus Indios dan el palo y sacan de carrera a los campeones Vaqueros.

Dalmau aseguró que no lo pensó dos veces cuando recibió la llamada de Arroyo para unirse al cuerpo técnico.

PUBLICIDAD

“Recibir esa llamada es un privilegio”, destacó. “Es un orgullo ser parte de esto. En esta etapa, una diferente, cuando Carlos me llamó y me dejó saber lo que él quería, no había nada que pensar. Solo le dije que cuándo me necesitaba”.

Arroyo explicó que el plan que quiere implementar es que ciertos torneos, como lo son los Centroamericanos, no solo sirvan para desarrollar jugadores sino también entrenadores. Por eso la decisión por Dalmau sobre Pachy Cruz o Carlos González, quienes son asistentes y se enfrentan en otra de las series de cuartos de final y podrían también asumir el reto.

“Conozco a Nelson (Colón) de años. Esto es algo que hacemos todos los días. Entiendo lo que él quiere hacer. Tenemos que hacer una combinación. Para mí es perfecto, porque soy un coach que mientras más personas aporten, mejor para el grupo”, indicó Dalmau.

Eso sí, Dalmau aseguro que, de avanzar a semifinales del BSN, sus figuras en el conjunto mayagüezano, entiéndase Jordan Cintrón, Georgie Pacheco y Johned Walker, no jugarían en San Salvador.

“Si pasamos a semifinales, tenemos que seguir jugando. Son mis grandes jugadores. No pueden irse. Si nos quedamos todos, nos quedamos todos”, repitió con una sonrisa quien emularía a su padre como ocupante del puesto de dirigente de la Selección.