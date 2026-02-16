La última comunicación entre Luis Torres, el dirigente del equipo de baloncesto de la escuela Dra. Conchita Cuevas de Gurabo, y el exatleta Joshnell González Román ocurrió hace apenas tres días.

Fue un intercambio sencillo y lleno de ilusión, en el cual González Román le preguntó a su excoach dónde podría comprar la tabla de entrenamiento de baloncesto, que utilizan los técnicos. Esto debido a que en abril, Joshnell comenzaría como asistente de Torres, quien le recomendó adquirirla en una tienda en Caguas.

“Estaba motivado. Él se iba a venir conmigo para que fuera mi asistente y poderle enseñar porque él tenía mucho interés de dirigir”, contó Torres en una conversación telefónica este lunes con Primera Hora .

No obstante, Torres jamás imaginó que esa sería la última conversación que sostendría con “Yoshi”, como le conocían.

González Román, de 19 años y residente de Gurabo, fue asesinado a balazos en la mañana del domingo mientras transitaba por el kilómetro 2.7 de la carretera PR-30, en Caguas. Según el informe preliminar de la Policía, a eso de las 6:25 a.m. conducía una guagua Ford Escape negra del año 2013 en dirección de Caguas a Gurabo cuando fue baleado por motivos que aún se investigan.

“Joshnell era un líder nato. Era un joven soñador, una persona que quería comerse el mundo, hablando positivamente. Era un buen amigo, un buen hijo y un buen nieto”, describió el coach.

“Él me veía como un padre y yo lo veía como un hijo”, añadió sobre su relación, al confirmar que Joshnell había perdido a su padre biológico.

Torres dirigió al exjugador durante sus años de escuela superior, con excepción de noveno grado. El joven, graduado en la Clase de 2024, fue capitán de su equipo en su año senior. Participó en el torneo de baloncesto escolar Buzzer Beater.

“Era de mis caballitos, por decirlo de cierta forma. Era una persona líder. Su voz se escuchaba en toda la cancha. Era un anotador, reboteaba y pasaba bien la bola. Si veía algún compañero caído, él iba y le alzaba la cabeza como que ‘vamos pa’ encima’, siempre apoyando dentro y fuera de la cancha”, relató.

Para Torres, la pérdida de su exalumno es profunda e injustificable.

“Lo lloro. Lo siento demasiado porque no hay motivo suficiente que exista para quitarle la vida a una persona, y mucho menos cuando la persona es buena y aporta tanto a una comunidad. Él no era un delincuente. Era una persona que tenía unos sentimientos demasiado bonitos, que siempre estaba disponible para todas sus amistades y familiares, con un corazón muy hermoso”, manifestó.

El dirigente destacó que, aunque se había graduado hace dos años, Joshnell mantenía contacto constante con los de su pueblo, la escuela y con los estudiantes más jóvenes, a quienes llamaba “sus hijos”.

“Mientras esté a cargo del equipo, su nombre y su legado siempre vivirá con nosotros”, dijo y agregó, que de sus familiares permitirlo, le realizará uno o varios actos de recordación en la institución académica.

“Un joven soñador”

Más allá del deporte, Joshnell tenía planes claros. Le había comentado a su mentor, de 31 años, su deseo de estudiar técnico de farmacia. También trabajaba y se mantenía activo en su comunidad.

“Según la última conversación que habíamos tenido respecto al tema de convertirse en técnico de farmacia, iba a comenzar a estudiar en agosto. Él se encontraba trabajando también”, mencionó.

En el año de su graduación, Román González fue reconocido con el premio a la excelencia deportiva, que se le otorga a un vivo ejemplo de un estudiante-atleta. Torres sostuvo que Joshnell terminó, además, sus estudios de escuela superior con excelencia académica.

“Es lamentable que hayamos perdido a un ser tan especial y valioso para el pueblo gurabeño como lo fue Joshnell”, compartió.

En medio del dolor, Torres le solicitó al país un cese de violencia.

“Quisiera pedirle a Puerto Rico un alto a la violencia porque es una pena. Personas como Joshnell son las que hacen falta en Puerto Rico y en el mundo”, sentenció el técnico.