El joven que fue asesinado a balazos en la mañana de ayer, domingo, mientras transitaba por el kilómetro 2.7 de la carretera PR-30 en Caguas, fue identificado como Joshnell Rubén González Román, de 19 años y residente de Gurabo.

De acuerdo con el informe de novedades de la Policía, González Román transitaba a eso de las 6:25 a.m. en dirección de Caguas a Gurabo, cuando le dispararon por motivos que se investigan.

El vehículo, descrito como una guagua Ford Escape, color negro y del año 2013, fue hallado estacionado en el paseo de emergencia por los policías y paramédicos, con su cadáver en el interior.

El agente Pedro González, bajo la supervisión del sargento Carlos Claudio Borges, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de Caguas, junto al personal del Instituto de Ciencias Forenses (CIC) y la fiscal Liza Morales, tienen a su cargo la pesquisa.