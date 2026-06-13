Sin André Curbelo y con Montrezl Harrell limitado a cinco minutos en cancha, los Atléticos de San Germán borraron un déficit de 14 puntos y derrotaron el viernes, 100-90, a los Criollos de Caguas en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez para extender su racha ganadora a cinco victorias consecutivas.

San Germán, que ya ponchó su boleto a la postemporada, se convirtió en el primer equipo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en alcanzar los 20 triunfos este año al mejorar su marca a 20-9. Caguas, por su parte, empeoró a 17-10, pero sigue en la primera posición de la Conferencia A.

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Primera Hora supo que Curbelo no jugó por descanso, mientras que Harrell salió del juego tras un choque con Moses Brown que le provocó molestias en la rodilla izquierda.

Ante estas bajas, Devon Daniels lideró a los Atléticos con 21 puntos, seis rebotes y dos asistencias. Le siguió Georgie Pacheco con 17 unidades y cinco asistencias.

En causa perdida, Brown registró un doble-doble de 24 tantos, 21 de ellos en la primera mitad y 12 capturas. Louis King fue el máximo anotador de los Criollos con 27 puntos, incluidos cuatro triples en ocho intentos, y seis rebotes.

En el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, los Osos de Manatí superaron, 98-93, a los Vaqueros de Bayamón. Así las cosas, Manatí elevó su récord a 11-17 y Bayamón cayó a 18-11, por lo que no pudo recuperar el liderato de la Conferencia A del BSN.

Por los Osos, Jameer Nelson Jr. terminó con 26 unidades y siete asistencias. Sin embargo, el quinteto manatieño también tuvo otros cuatro jugadores en doble figura en anotación: Kristian Doolittle (17), Tyquan Rolón (16), Cheick Diallo (15) y Isaac Sosa (14).

En el caso de los Vaqueros, Jassel Pérez volvió a tener una destacada actuación con 29 tantos, incluidos cinco triples en siete intentos, mientras que Gary Browne añadió 23.

La acción del BSN continuará el sábado con cuatros partidos en agenda: Ponce en Mayagüez, Santurce en Canóvanas, Guaynabo en Aguada y Arecibo en Quebradillas.