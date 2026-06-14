A dos semanas de que finalice la temporada regular del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Atléticos de San Germán empiezan a lucir como los favoritos al campeonato mientras la pelea por la clasificación a los playoffs se intensifica en ambas conferencias.

Y es que lo de San Germán no es casualidad. Los Atléticos aparecen como líderes de la tabla global después de dos victorias en las que remontaron déficits de doble dígito ante Caguas y Carolina-Canóvanas sin André Curbelo por una fascitis plantar.

“Ir a Canóvanas, jugar sin André y salir victorioso luego de estar 20 puntos abajo, y sacar un juego en el Arquelio después de estar perdiendo por 14 puntos en la segunda mitad, te dice que no es coincidencia y que el trabajo que ellos hicieron desde el 1 de febrero está dando resultados”, opinó el dirigente y comentarista Tony Ruiz a Primera Hora .

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Además de Curbelo, los Atléticos sufrieron la baja de Montrezl Harrell en el juego del viernes frente a Caguas. El canastero tuvo que abandonar el partido en el primer parcial tras lesionarse la rodilla izquierda en un choque con Moses Brown.

Aun así, el Monstruo Anaranjado defendió su cancha. Los dirigidos por Eddie Casiano fueron los primeros en ponchar su boleto a la postemporada. Con marca de 20-9 y cuatro juegos de diferencia sobre el segundo, San Germán parece encaminado a terminar como el primer clasificado de la Conferencia B y asegurar la ventaja de localía en los playoffs.

Los Atléticos quizá no tienen la ofensiva más explosiva del torneo, pero cuentan con la segunda mejor defensa, con apenas 86.8 puntos permitidos por juego. También lideran la liga en rebotes con un promedio de 37.7 por partido. Esto, en gran parte, gracias al dominio en las tablas de Harrell y Nick Perkins, así como el de Curbelo, quienes se combinan para 22.5 capturas por encuentro.

El importado Montrezl Harrell ha sido un acierto para los Atléticos en 2026. ( Derek Toro Guardarrama )

“Son obreros y están en su mejor momento. Están cerrando la temporada de la forma correcta. Ha sido el equipo más consistente, tiene una racha de cinco victorias consecutivas y todo el mundo sabe que ganar en el Arquelio es sumamente difícil”, comentó Ruiz.

“Los Atléticos son definitivamente los favoritos en la Conferencia B, pero ponerles etiqueta de favoritos desde ahora sería injusto porque pueden pasar muchas cosas”, continuó.

A San Germán, que juega para 11-4 como local, le restan cinco partidos en la temporada regular y tres de ellos son en la carretera contra los Vaqueros de Bayamón, los Capitanes de Arecibo y los Indios de Mayagüez.

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Cangrejeros pisan los talones de los Mets

Por otro lado, los primeros tres puestos de ambas conferencias están prácticamente definidos, así que la atención en estas próximas dos semanas se centrará en la lucha por la cuarta posición de las dos secciones. Cabe destacar que, de producirse un empate, se celebraría un juego de desempate.

En la Conferencia A, los Cangrejeros de Santurce (13-14) volvieron a meterse en la pelea por un boleto a la postemporada bajo la dirección de David Rodríguez, mientras que los Mets de Guaynabo (13-14) han logrado aferrarse al cuarto lugar jugando para .500 en sus últimos 10 compromisos.

Santurce, en cambio, ha ganado siete de sus últimos 10 partidos y, con siete restantes antes del inicio de los playoffs, todavía tiene opciones de arrebatarle el cuarto puesto a Guaynabo.

Para prevenir esto, los Mets sustituyeron a Devin Williams por Malik Williams, quien debutó el sábado en el triunfo sobre los Santeros de Aguada con 19 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias.

No obstante, Ruiz piensa que la escasa producción de la segunda unidad de los metropolitanos les podría pasar factura en la recta final del torneo.

“La situación de Guaynabo es bien triste porque tiene cinco jugadores bien sólidos, pero la segunda unidad le ha pasado factura. Ellos se quedaron sin gasolina y con cinco jugadores no van a poder cerrar el torneo”, sostuvo el entrenador.

“Si logran clasificar con esos cinco jugadores, realmente es un milagro porque en un torneo tan competitivo como el que tenemos es difícil ganar sin que la segunda unidad te produzca”, abundó.

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Los Cangrejeros y los Mets cerrarán este lunes su serie particular en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo. Luego, Santurce tiene en agenda partidos con los Osos de Manatí, los Gigantes de Carolina-Canóvanas, los Santeros de Aguada, los Indios de Mayagüez y los Capitanes, por lo que tampoco tendrán un camino fácil.

Torrey Criag promedia 17.3 puntos con los Mets de Guaynabo. ( BSN )

“Será un final de película, pero la tendencia te dice que Santurce las tiene todas las de ganar porque tiene una segunda unidad y estabilidad en su juego. (Ysmael) Romero se ausentó dos juegos y regresó ante Caguas, pero no está al 100 por ciento. Ellos no tienen esa segunda unidad que les pueda sostener juegos”, señaló Ruiz.

“Santurce tiene la clasificación en sus manos. Lo que tiene que hacer es ganar juegos y tiene el personal. Tal vez D.J. Wilson no será el refuerzo que ellos quisieran, pero están ahí y ahora no es momento de cambiar por cambiar”, agregó.

Si ocurre un empate por la cuarta posición entre Santurce y Guaynabo, el juego de desempate se llevaría a cabo en Gurabo porque los Mets salieron victoriosos en tres de sus cuatro encuentros.

“Parece que no quieren clasificar”

Los Indios (10-17) y los Leones de Ponce (12-17), por otro lado, atraviesan una situación bastante similar en la Conferencia B. Con la victoria del sábado en la carretera, Ponce sacó un juego de ventaja sobre Mayagüez y permaneció en la cuarta posición de su sección.

A los Leones les restan cinco juegos y a los Indios siete, pero la inconsistencia que ambos equipos han mostrado en el transcurso de la campaña hace complicado anticipar cuál se quedará con el último cupo clasificatorio de su sección.

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Sin olvidar a los Piratas de Quebradillas que todavía siguen con vida, aunque en el sótano con marca de 9-20.

“Aquí el único que tiene un panorama claro es San Germán, que va a quedar primero, pero no se sabe quién va a clasificar porque cada uno se está jugando la vida todas las noches. Esa conferencia de la noche a la mañana parece que no quieren clasificar”, planteó Ruiz.

“Lo que parece es que no quieren terminar en el cuarto lugar porque lo que necesitan es una racha. Es algo que uno se queda sorprendido”, añadió.

Jezreel de Jesús, de los Leones de Ponce, anota en un juego contra los Indios de Mayagüez. ( Leones Pn )

A pesar de esto, Mayagüez es el equipo que atraviesa el peor momento entre los tres conjuntos de la Conferencia B que ocupan actualmente las últimas posiciones, ya que ha sido derrotado en ocho de sus últimos 10 desafíos.

Ponce, aunque ha tenido partidos en los que su estelar armador Jezreel De Jesús ha anotado apenas uno u ocho puntos, juega para .500 en sus pasados 10 compromisos.

En caso de un empate entre los Mayagüez y Ponce por el cuarto lugar, se desconoce en qué cancha sería el partido de desempate, ya que la serie particular entre estas dos franquicias concluyó igualada 2-2.

La temporada regular del BSN finalizará el 29 de junio y los playoffs empiezan el 9 de julio.