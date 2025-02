Los Bucks de Milwaukee traspasaron a Khris Middleton, un campeón de la NBA y medallista olímpico de oro, a los Wizards de Washington a cambio de Kyle Kuzma, informó el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

Como parte de la negociación, A.J. Johnson pasó de los Bucks a los Wizards y Patrick Baldwin de los Wizards a los Bucks, además de un intercambio de selecciones futuras y algo de capital de draft de segunda ronda, añadió la persona. La fuente habló con AP bajo condición de anonimato porque el canje aún no había recibido la aprobación de la liga.

El traspaso, dado a conocer primero por ESPN, se gestó un día antes del límite de traspasos de la NBA a las 3 de la tarde hora del este del jueves.

Middleton, de 33 años, se va de los Bucks después de pasar todos menos una de sus 13 temporadas en la NBA en Milwaukee. Mermado por lesiones, el tres veces All-Star apenas ha disputado 23 juegos esta temporada, 16 de ellos saliendo desde el banquillo. Pero tenía un 51% de acierto en esas apariciones, el mejor registro de su carrera.

Middleton fue pieza clave para que los Bucks se consagrasen campeones de la NBA en 2021. Formó parte del equipo de Estados Unidos que ganó el oro olímpico en los Juegos de Tokio más tarde ese año.

Fue alguien sobre quien el astro de los Buck Giannis Antetokounmpo habló maravillas durante años.

“Definitivamente es una ventaja tener a Khris de vuelta”, dijo Antetokounmpo a principios de esta temporada cuando Middleton estaba disponible nuevamente después de problemas en el tobillo. “Hombre, nos lleva al siguiente nivel con su inteligencia, toma de decisiones, habilidad de tiro, defensa”.

Milwaukee será el tercer equipo de Kuzma, después de cuatro años con los Lakers de Los Ángeles y partes de cuatro años con los Wizards. Promedia 17.2 puntos por juego en su carrera y 15.2 puntos por juego esta temporada.

El movimiento le da a los Bucks cierta flexibilidad financiera ya que los sitúa por debajo del segundo umbral, lo que significa, a corto plazo, que podría cerrar otros canjes antes del límite.

Estar por encima del segundo umbral había limitado los movimientos que los Bucks podían hacer al intentar reforzar un veterano plantel.

Los Bucks (26-22) están atascados en el quinto lugar de la Conferencia Este después de caer eliminados en la primera ronda de los playoffs en cada una de las últimas dos temporadas.

Acabaron canjeando a un jugador cuya camiseta con el número 22 podría ser colgado de las vigas del Fiserv Forum en algún momento.

Middleton registró 24 puntos, 6.3 rebotes y 5.3 asistencias por juego durante las Finales de la NBA de 2021, cuando los Bucks vencieron a Phoenix en seis juegos. Fue seleccionado para el Juego de Estrellas en 2019, 2020 y 2022.

Pero las lesiones lo limitaron durante las últimas temporadas.

No estuvo disponible para la derrota de los Bucks en siete encuentros ante Boston en las semifinales de la Conferencia Este de 2022 y jugó en solo 33 partidos en 2022-23 y 55 en 2023-24. Middleton no hizo su debut en 2024-25 hasta el 6 de diciembre mientras se recuperaba de cirugías durante el verano en ambos tobillos. No anotó en dos juegos a finales de enero.

Kuzma ha tenido sus propios problemas esta temporada. Tiene un acierto de 42% en tiros de campo, de 28,1% en intentos de tres puntos y de 60.2% en tiros libres, los peores de su carrera. Anotó 31 puntos y 22 puntos en sus últimos dos juegos.

Los Bucks seleccionaron a Johnson con la 23ra selección general en el draft de 2024. El joven escolta de 20 años promedió 2,9 puntos en siete juegos con Milwaukee.

Baldwin, quien fue a la escuela secundaria en el área de Milwaukee y jugó su única temporada universitaria en Milwaukee, fue la 28va selección general en el draft de 2022. El alero de 22 años promedia 2,1 puntos y 4,6 minutos en 22 juegos esta temporada.