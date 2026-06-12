Los Cangrejeros de Santurce continuaron el jueves acechando a los Mets de Guaynabo por la cuarta y última posición clasificatoria a la postemporada de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras derrotar, 98-93, a los Indios de Mayagüez en el Coliseo Roberto Clemente.

Con este triunfo, Santurce mejoró su marca a 12-14, empatando así con Guaynabo. A pesar de esto, los Mets permanecen en el cuarto puesto de la Conferencia A debido a que ganaron tres de los cuatro juegos de su serie particular con los Cangrejeros.

PUBLICIDAD

Mayagüez, por su parte, cayó a 10-16. El partido marcó el regreso de Santurce a la “Cueva”, luego de una gira de cinco juegos en la carretera.

Ángel Rodríguez, pese a salir del banco, lideró la ofensiva de Santurce con 24 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias. Le siguieron Walter Hodge Jr. con 18 unidades y Davon Jefferson con 13. En causa perdida, Tyrell Harrison firmó un doble-doble con 26 tantos y 11 capturas, mientras que Eugene German aportó 25 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

“Creo que en los últimos nos hemos enfocados en ejecutar al momento de cerrar los partidos. Pienso que hoy lo demostramos desde el principio hasta el fin”, dijo Hodge Jr. en una conferencia de prensa después del partido.

“Mayagüez es un gran equipo que está en la misma situación que nosotros, tratando de asegurar una posición en los playoffs. Este juego era importante para ellos, pero también para nosotros”, continuó.

Los Cangrejeros iniciaron el partido con un avance de 7-0 con 6:30 minutos en el reloj, luego de un arranque bastante impreciso por ambos equipos. Poco después, Santurce aumentó su ventaja a 12-2 tras un triple de Hodge Jr.

Pero, cuando parecía que empezaban a perder control del juego, los Indios respondieron con una corrida de 14-2 para irse al frente por primera vez en la noche. Sin embargo, la delantera de Mayagüez no duró mucho gracias a un tiro detrás del arco de Emmanuel Maldonado cuando restaban 1:39 minutos en el primer parcial.

PUBLICIDAD

En el segundo periodo, ambos quintetos intercambiaron la ventaja en múltiples ocasiones, pero los Cangrejeros retomaron el liderato con un rally de 7-0 que les permitió despegarse por 41-34 del conjunto visitante. Harrison trató de reducir el margen, pero Santurce se fue al descanso con una ventaja de 46-38.

Los Cangrejeros se alejaron por doble dígito en el comienzo del tercer parcial tras un tiro en suspensión de Matías. Los Indios siguieron batallando para mantenerse en juego, pero el quinteto de la capital se despegó por 67-49 con un avance de 10-0, que concluyó con un triple de Hodge Jr.

Mayagüez detuvo el sangrado con un dos canastos consecutivos de Harrison cuando quedaban 4:06 minutos del tercer periodo. Acto seguido, la tribu se acercó por 67-58 luego una bandeja de Eugene German y un disparo a larga distancia de Neftalí Álvarez.

DJ Wilson trató de frenar la corrida de los Indios con un palmeo, pero los dirigidos por Iván “Pipo” Vélez contestaron con una lluvia de triples que cortó la brecha a 75-69 de cara al cuarto periodo.

Santurce volvió a despegarse por doble dígito en el arranque del último parcial, luego de un tiro detrás del arco de Isaiah Piñeiro y un canasto a media distancia de Emmanuel Maldonado. Mayagüez, en cambio, no permitió que los Cangrejeros se alejaran por mucho y disminuyó la ventaja local a 80-75 tras un triple de Benito Santiago Jr. y un canasto y falta de Álvarez con 8:25 por jugar.

Los Indios no volvieron a estar así de cerca de Santurce hasta que German recibió una falta de Piñeiro y encestó dos tiradas libres que redujeron el margen a 90-85 con 2:38 minutos en el tiempo reglamentario. Poco después, Rodríguez visitó la línea de los suspiros, pero solo anotó uno de sus dos intentos.

PUBLICIDAD

Esto le permitió a Mayagüez pegarse por 91-87 tras una güira de Álvarez cuando quedaban solo 56 segundos en el reloj, pero Rodríguez sentenció el triunfo con varias visitas a la línea en el último minuto.

En el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, los Santeros de Aguada vencieron, 99-90, a los Capitanes de Arecibo para así alargar su mala racha a seis derrotas en línea. Así las cosas, Aguada juega para .500 con récord de 13-13, mientras que Arecibo empeoró a 14-11.

John Jenkins fue el mejor de los Santeros con 27 puntos. Por los Capitanes, Alfonso Plummer terminó con 22 unidades en su debut. Timothy Soares concluyó con un doble-doble de 21 tantos y 13 rebotes.