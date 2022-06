Los Cangrejeros de Santurce del Baloncesto Superior Nacional (BSN) le rindieron este lunes en la noche un homenaje de despedida a su estelar armador José Juan Barea, en lo que significó su último partido de la temporada regular del quinteto y del deportista.

La actividad -bautizada como “Barea Farewell Night”- fue celebrada en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, ante una entusiasta fanaticada que aplaudió al también exarmador de la Selección Nacional.

Los reconocimientos al jugador de 38 años comenzaron desde antes de comenzar el partido con videos con mensajes de despedida de personas ligadas a su carrera. Uno de los más significativos fue el del exdirigente Rick Carlisle, quien dirigió al boricua cuando militó con los Mavericks de Dallas y ganó la sortija de campeón.

Carlisle describió a Barea como un “gran jugador”, un “campeón” y un “embajador del baloncesto”. Igualmente, le dio las gracias en español.

Otros que también se despidieron fueron Arturo “Pilín” Álvarez, presidente fundador del Miami Prep School; Ron Everhart, coach de Barea en Northeastern University; y su excompañero de equipo y ahora gerente general de la Selección Nacional, Carlos Arroyo.

En el medio tiempo, cuando se celebró la actividad oficial, Barea tuvo la oportunidad de ver un video con momentos trascendentales de su carrera por la NBA y con la Selección Nacional y fotos familiares. Al final de la presentación, Barea no pudo aguantar las lágrimas y buscó cariño en el hombro de su esposa Viviana Ortiz.

José Juan Barea no pudo contener el llanto durante la actividad de despedida en el Coliseo Roberto Clemente, donde estuvo acompañado de su esposa, Viviana Ortiz, y sus hijos. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Al exenebeísta también lo acompañaron sus tres hijos, Sebastián, Paulina y José Juan; sus padres Marta Mora y Jaime Barea; su abuela y uno de sus hermanos, entre otras personas.

En medio de ese video, también se escucharon mensajes de despedida de su excompañero en los Mavericks Dirk Nowitzki, de Luka Doncic, que habló en español, y de Mark Cuban, dueño de Dallas.

En una entrevista con este medio, antes de la ceremonia oficial, Barea reconoció que ha pasado momentos muy especiales durante estas últimas semanas, que marcan de manera inexorable su despedida como jugador.

“Han sido momentos especiales. Bien agradecido por la fanaticada por la gente que toman de su tiempo para hacerme homenajes o actividades así que para mí son bien importantes para mí y para mi familia. Ya estoy tranquilo con mi decisión de no jugar más baloncesto, que fue fuerte. Pero noches así como esta me las voy a disfrutar al máximo. Bien agradecido. La oportunidad de que mis nenes puedan ver esto, es lo más grande”,

“Bien contento de que tomé la decisión de jugar y de jugar otro año más, y ahora todo eso se está pagando. Me siento bien, me siento saludable para poder jugar un buen baloncesto frente a la fanaticada y para ayudar a mi equipo lo más posible”, añadió.

El destacado jugador agradeció el poder terminar su carrera como jugador en Puerto Rico.

“Eso era bien importante. No sabía que iba a jugar tantos años en Estados Unidos. Pero gracias a Dios me mantuve saludable para poder terminar en Puerto Rico”.

¿Imaginabas este final?, se le preguntó.

“No, no me lo imaginaba tan bueno. Me lo estoy disfrutando mucho. Es tremenda experiencia. Donde quiera que voy a jugar me tratan superbien. Tuve la oportunidad de jugar en Mayagüez los otros días y para mis papás y para mí fue bien especial”, apuntó el atleta, que no le dio mayor color a los abucheos que recibió en su ciudada natal.

“Eso es parte dé. Yo creo que los fanáticos en verdad querían que yo jugara en Mayagüez. Van a haber algunos que se molestan, pero los quiero igual”, apostilló.

Por su parte, el dirigente de Santurce, Iván Ríos, se mostró emocionado de vivir junto a Barea estos momentos finales. Asimismo, destacó su don de líder y la fogosidad y determinación con la juega.

“Esto es algo grandísimo. Es algo especial. No tengo palabras para describir el sentimiento que siento. José Juan es una leyenda y se vive el juego todas las noches. Va de la mano con nosotros, es carismático, su energía, su sentido de pertenencia... Si te sigo dando cualidades de José Juan no termino. Es rabioso, es eufórico. Ese es José Juan y esa determinación que él siempre pone, se la transmite al grupo. Cuando José Juan se monta en esa, todo el mundo lo sigue”.

Barea señaló que esta temporada será su última en el BSN. El armador jugó por cinco temporadas en la liga nacional. Comenzó en el 2001 con los Indios de Mayaguez, equipo con el que repitió en el 2002. En el 2006, jugo la primera de las tres temporadas con los Cangrejeros. Repitió en el 2021 y ahora en el 2022.