Arecibo. Los Capitanes de Arecibo salió este sábado de su mala racha y arruinó el debut del italiano Dante Calabria como dirigente de los Piratas de Quebradillas al salir victoriosos, 94-77, del quinto capítulo de la “Guerra del Norte” en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

A su vez, Arecibo tomó una ventaja de 3-2 en la serie particular con Quebradillas y logró mantenerse en la tercera posición de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con marca de 15-13.

Los Piratas, en cambio, perdieron el liderato de la Conferencia B tras empeorar su récord a 18-12 en su primer juego desde la sorpresiva renuncia de Juan Cardona. Los Indios de Mayagüez ocupan ahora el primer lugar con balance de 17-11.

El sexto capítulo de la “Guerra del Norte” será este martes en el Coliseo Raymond Dalmau.

Brandon Knight lideró la ofensiva del quinteto de la “Villa del Capitán Correa” con 26 puntos, cinco rebotes y 10 asistencias. Le sigueron Víctor Liz con 18 unidades, Ramses Meléndez con 16 y Jahlik Okafor con 12. Jamil Wilson anotó ocho tantos y atrapó 14 rebotes en su segundo partido con Arecibo.

“Es una victoria de carácter, una victoria refrescante después de tres derrotas. Creo que perdimos un poquito de ritmo en los días libres. En estos últimos tres días, pudimos trabajar con todo el grupo y nos vimos un poquito mejor para darle break a los chamacos, que trabajaran juntos y nos salió”, dijo Allans Colón, dirigente de los Capitanes, a preguntas de Primera Hora a las afueras del “Petaca” Iguina.

Previo a este encuentro, Arecibo había disputado solo tres juegos desde el 21 de mayo.

“Sabíamos que íbamos con un equipo que en las últimas 24 horas no las había bien, pero eso no quería decir que nos iban a regalar nada. Teníamos que levantarnos porque era un equipo que venía duro y nosotros teníamos que venir con intensidad para mantenernos en esa pelea”, sostuvo Allans.

En el revés, Gian Clavell se destacó con 15 puntos y Denis Clemente con 14. Emmanuel Mudiay apenas aportó cinco puntos con dos canastos en 14 intentos. Ángel Daniel Vassallo, asistente de los Piratas, entiende que quizá la repentina salida de Cardona afectó el desempeño de Mudiay.

“Eventualmente, tenía que aterrizar en la Tierra igual que todo el mundo. En un momento, él estaba en un planeta aparte y nosotros estábamos acá abajo. Eventualmente, iba a pasar y le tocó hoy. Lleva par de juegos en no el mejor ritmo posible. Muchos de los tiros que tuvo hoy fueron buenos. Entraron y salieron, y ahí no se puede pedir mucho. Ahí no puedo pelear mucho”, dijo Vassallo sobre la actuación de Mudiay.

“Vamos a decir que eso fue lo que pasó. Yo sé que él está consciente y claro. Es de los tipos más maduros y vocales en el equipo. Es el líder del grupo, indiscutiblemente, y sé que si alguien es crítico en él mismo es él. Sé que mañana en la práctica llevara el mensaje”, agregó.

El refuerzo A.J. John, quien entró en sustitución de David Stockton por lesión y una de las aparentes causas de la salida de Cardona, terminó con cuatro unidades y cinco rebotes en su debut con los corsarios.

Los Piratas parecían estar divorciados del aro en los primeros minutos del partido. Arecibo aprovechó esto y tomó una ventaja de 10-2 tras un triple de Okafor con 6:40 minutos por jugar en el primer parcial.

Quebradillas disminuyó el margen con un canasto detrás del arco de Wheeler y una güira de Clemente. Sin embargo, los corsarios se aferraron a la delantero y se despegaron por 11 puntos (22-11), luego de un tiro a media distancia de Knight, restando 1:50 minutos.

Los corsarios cerraron el primer periodo con tres triples para acercarse por 26-20.

El quinteto quebradillano abrió el segundo episodio con otro canasto en el perímetro, esta vez de Clavell. Los Capitanes contrarrestaron con canastos de Okafor y Emmy Andújar.

Los Piratas, en cambio, se fueron en un avance de ocho puntos para darle vuelta al marcador, 31-30, por primera vez en el partido.

Quebradillas llegó a estar arriba por tres unidades después de un triple de Clemente, pero Arecibo culminó la primera mitad con un avance de 12-1 y se fue al descanso con una ventaja de 43-35.

El conjunto de la “Villa del Capitán Correa” aumentó su ventaja a 16 puntos (57-41) en el tercer parcial tras un canasto con falta de Meléndez, restando 4:34 minutos.

Sin embargo, los Piratas no se quedaron de brazos cruzados y redujeron la brecha a siete unidades (63-56) con un triple de Tyquan Rolón, cuando quedaban 1:11 minutos. Arecibo aguantó el empuje y se dirigió al cuarto periodo al frente por 65-57.

Quebradillas trató de disminuir la delantera del combinado local, pero los Capitanes enterraron cualquier esperanza que existía de una posible remontada con un avance de 12 puntos que los despegó por 84-64, restando 3:44 minutos de tiempo reglamentario.