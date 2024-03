Arecibo. La nave capitana navegó por aguas turbias típicas de la costa norte por la incertidumbre que provocó el año pasado la abrupta salida de la previa administración y que requirió de un rescate de último minuto del empresario José Manuel Baeza.

Los efectos fueron tan duros que incluso afectaron al equipo en su desempeño del año pasado. Sin embargo, la gerencia arecibeña está deseosa de mostrar que todo lo malo quedó en el pasado. Y para celebrarlo hasta anunció que retirará el número de dos exestrellas, Larry Ayuso y Ángel ‘Buster’ Figueroa, quienes fueron figuras importantes en el renacer a mediados del inicio del siglo.

Para lograrlo, el equipo llega con un ‘nuevo equipo’ luego que la organización desmanteló parte de su plantilla, lo que incluyó cambiar a Walter Hodge y no renovar a David Huertas. Entre las caras nuevas se distinguen David Stockton, Alfonso Plummer y Derek Reese, entre otros. También estarán en uniforme Brandon Boyd, Joshua Colón, Denis Clemente, Víctor Liz, Chris Gastón, Jonathan Rodríguez, Juan Piñeiro, Justin Reyes, Raymond Cintrón, Willie Rodríguez, Brian Vázquez, y Jorge Torres.

El centro Jahlil Okafor fue anunciado como refuerzo, pero se reportará en una futura fecha, por lo que el puesto será ocupado por Jonah Bolden, mientras tanto.

“Los Capitanes no están en renovación, solo se hicieron unos arreglos con el propósito de ser campeones nuevamente. Se está planificando para el futuro y para ahora para llevar la nave a puerto seguro”, afirmó Gabriel Miranda, gerente de operaciones de la franquicia.

Los Capitanes han clasificado a la postemporada por 20 años consecutivos y el objetivo es extender la racha.

“El año pasado fue de muchas bajas y no fue culpa de los jugadores ni de la gerencia. Entiendo que Arecibo es una franquicia donde el éxito que ha tenido es porque ha sido consistente con los coaches. Agradecido con todas las personas que auspiciaron que estuviera aquí y aseguro que no se arrepentirán”, dijo Juan Cardona, dirigente del equipo en un aparte.

La fase regular de la temporada 2024 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) consistirá de 34 partidos. Los Capitanes abrirán el 6 de abril con la visita de los Piratas de Quebradillas.

“Estoy aquí porque las expectativas siempre son altas. No estuviera si no fueran los Capitanes. Por eso acogí el reto. No voy a correr con la presión, correré para la presión y estamos listos. De siete a ocho jugadores salieron y son nuevos. Escogí en consenso dentro de lo que quiero que pase. La gerencia ha sido clase A en conseguir las piezas según lo que requiero”, concluyó Cardona.

La gerencia anuncio que el 13 de abril se llevará a cabo una ceremonia para retirar la camiseta de Larry Ayuso, quien jugó para los Capitanes durante cinco temporadas y ganó tres campeonatos, incluido el del 2005, primero de la franquicia desde el 1959. Fue campeón en Arecibo en el 2005, 2010 y 2011.

Mientras que Figueroa fue una figura destacada con el equipo desde el 2001 al 2009. La fecha de la ceremonia aún no ha sido fijada. Ganó dos sortijas con el equipo en el 2005 y 2008.