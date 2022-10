La búsqueda de un nuevo dirigente para los Capitanes de Arecibo está entrando a su etapa final. Así lo ha dicho hoy el gerente general del equipo, Ángel Edgardo García, al apuntar que de un listado inicial de 23 candidatos solo quedan cinco semifinalistas y que todos son nativos.

“Esperamos ya pronto terminar el proceso”, ha dicho García, precisando que ya el proceso de buscan un reemplazo del renunciante Rafael ‘Pachy’ Cruz ha tomado vuelo considerando que el periodo de agencia libre del BSN podría ponerse en marcha la semana que viene y contar con un dirigente antes que inicie ese proceso es imperativo.

PUBLICIDAD

Por respeto a los candidatos, según lo dijo García, los nombres de los cinco semifinalistas no serán divulgados. De seguro entre ellos deberían estar algunos de los principales nombres de entrenadores sin contrato en el BSN en la actualidad como Flor Meléndez, Eric Rodríguez, Tony Ruiz, Paco Olmos, Brad Greenberg y David Rosario, así como candidatos que están en el limbo en sus equipos actuales como es el caso de Larry Ayuso, y quien sabe si hasta candidatos a debutar como entrenadores tales como José Juan Barea.

“Cuando comenzamos a evaluar candidatos la lista total era de 23. Eso fueron personas o que me llamaron, me escribieron o me hicieron llegar sus resumés. En la lista estuvo un español que no es Paco Olmos, un argentino, un uruguayo y dos mexicanos. Son entrenadores que uno ha ido conociendo a través de los años. Pero al fin de cuentas decidimos irnos por candidatos locales porque nuestra liga ha cambiado mucho en los últimos años y es necesario conocerla bien”, dijo García.

Así entonces es que quedó depurada a cinco y según advirtió García, desde hoy tendrá reuniones para intentar finiquitar el proceso prontamente.

“Ya debemos ir determinando un candidato porque viene el proceso de la agencia libre y la opinión de un dirigente es importante. El punto de vista de un gerente general nunca es el mismo de un dirigente. Y al fin de cuenta el gerente general será quien le celebre a un dirigente sus victorias y también que le reclame sus derrotas. Y no sería justo hacer ese trabajo si uno confecciona un equipo sin contar con su opinión”, reconoció García.

PUBLICIDAD

García dijo que se mantiene manejando los detalles del equipo y que mantiene al día al apoderado del equipo, Frabián Elí.

Pachy Cruz optó hace ya más de un mes por terminar su relación con los Capitanes, la cual estaba vigente por medio de una opción que tenía el equipo para que regresara un año más al mando del equipo, para alegadamente aceptar una oferta de tres años para dirigir a los Piratas de Quebradillas.

En cuanto al tema de la agencia libre, Arecibo tiene a todos sus principales jugadores bajo contrato y además reservó entre sus reservas al centro nigeriano residente de Puerto Rico, Chinemelu Elonu.