Arecibo. La gerencia de los Capitanes de Arecibo no se conforma con haber conquistado el campeonato del pasado torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Tan pronto terminó la celebración, el gerente general Ángel García puso a correr los planes de los apoderados Frabián Elías Carrión y Anuel AA para asegurarse que el equipo tuviera todas sus fichas en lugar este año con el objetivo de repetir como campeones.

La franquicia arecibeña, de hecho, es la última que completó un ‘back to back’ cuando se coronó durante las temporadas 2010 y 2011 del BSN. Sin embargo, tanto García como el dirigente Rafael “Pachy” Cruz son conscientes de que cumplir con el objetivo no será una tarea fácil.

PUBLICIDAD

“Siento un foco de tanta presión, cada vez la siento”, dijo Cruz durante la conferencia de prensa de la organización. “Creo que esas presiones ayudan a que salga lo mejor de uno y el grupo se crece. Soy un fiel creyente del trabajo y cuando uno obra de manera positiva, las cosas salen bien”.

El núcleo de jugadores del conjunto campeón estará nuevamente en uniforme de los Capitanes. Rostros conocidos que llevan años con la franquicia como Walter Hodge, David Huertas, Raymond Cintrón, Wilfredo Rodríguez, Johwen Villegas, Devon Collier y Chimenelu Elonu han sido confirmados. Además, el mexicano Gustavo Ayón regresará, al igual que el canastero dominicano Víctor Liz.

“Cada equipo tiene sus deficiencias y espacios para mejorar. Nuestro trabajo fue mantener ese grupo nuevamente. Para mí era sumamente importante tener a todos los integrantes de vuelta. Poder tener a casi todos desde el primer día haciendo la pretemporada fue importante para que esos jugadores no se fueran a otras ligas”, explicó Cruz.

Villegas y Hogde todavía están cumpliendo con compromisos profesionales fuera de Puerto Rico. El primero se encuentra jugando en Uruguay, mientras que Hogde sigue en Kuwait.

Pachy Cruz sigue al mando de los Capitanes. Va para su séptima campaña al frente del equipo. En ese tiempo suma tres campeonatos y un subcampeonato. ( David Villafane/Staff )

“Walter debe estar la próxima semana cumpliendo sus compromisos y Gustavo (Ayón) se debe estar reportando próximamente. Hasta la fecha son las tres bajas que tenemos”, explicó Cruz.

Por otro lado, el dirigente arecibeño mencionó que Huertas optó por no salir de la isla como refuerzo a Uruguay. Eso le ofreció la oportunidad de descansar y, a su vez, de preparase para la venidera temporada del BSN.

PUBLICIDAD

“Básicamente terminamos el pasado noviembre e íbamos a comenzar temprano. Tomó la decisión de permanecer sin irse a jugar para estar desde el primer día con nosotros. Ese fue uno de los trabajos que la gerencia hizo. David no vendrá con las millas que se le exigen en otras ligas como refuerzo. Definitivamente, cada torneo que esos muchachos juegan, el cuerpo se desgasta. Se mantuvo entrenando y se ve muy bien”, compartió Cruz.

Víctor Liz y Jonathan Rodríguez estuvieron presentes en la conferencia de prensa de los Capitanes. ( David Villafane/Staff )

García, por su parte, recalcó que sumaron a los jóvenes José Luis Torres y Jeremy “El Jet” Agosto, además de la adquisición de Joseph Soto para complementar las necesidades de los Capitanes.

“Hemos adornado nuestra plantilla con jugadores como Soto. En el sorteo escogimos a Agosto y adquirimos a Carmelo Betancourt para fortalecer el área de armadores. Fue un proceso complejo porque no todo el mundo puede ser capitán. Este equipo está confeccionado para ganar, no para participar. Nuestro blanco es ganar, lograr el ‘back to back’ y había que buscar esas fichas que sean consonante con la filosofía del equipo y del dirigente. Me parece que lo hemos logrado”, concluyó García.

Los Capitanes abren la temporada regular el 9 de abril visitando a los Indios de Mayagüez.