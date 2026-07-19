Caguas. Los Criollos de Caguas remontaron el sábado un déficit de 16 puntos con una segunda mitad de ensueño en la que dominaron 62-22 a los Cangrejeros de Santurce par ganar 104-80 el quinto juego de la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con la victoria en el Coliseo Roger Mendoza, Caguas retomó la ventaja de la serie 3-2 y colocó a Santurce al borde de la eliminación. Los Criollos buscarán su pase a la final de la Conferencia A este lunes, cuando visiten el Coliseo Roberto Clemente.

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El partido también marcó el regreso de Walter Hodge Jr. al BSN, luego de ser acusado por su actual esposa de violencia doméstica el pasado 18 de junio. A raíz de esta acusación, la liga suspendió indefinidamente a Hodge Jr., pero el castigo fue levantado el viernes tras un juez del Tribunal de Caguas encontrar no causa para juicio en una vista alzada.

El veterano armador terminó con cinco puntos en 12 minutos de acción. Por su parte, la ofensiva de Caguas fue guiada por Louis King, quien finalizó con 27 unidades, incluidos cuatro triples en nueve intentos. Hiram Huertas no jugó en la primera mitad, pero anotó 21 tantos en la segunda.

Moses Brown también aportó 21 puntos, mientras que Travis Trice coqueteó con un doble-doble de 17 unidades y ocho asistencias. En causa perdida, Ángel Matías registró 16 tantos saliendo del banco. Le siguieron Kenneth Faried y Ángel Rodríguez con 15 puntos cada uno. Rodríguez se quedó a una asistencia del doble-doble con nueve.

Hodge Jr. comenzó el partido como si no se hubiese perdido las últimas cuatro semanas de acción y encestó un triple en la primera posesión. Caguas respondió con un avance de 9-0, que finalizó con un bombazo de Kappos y obligó al dirigente David Rosario a pedir tiempo muerto con 7:13 en el reloj.

Al volver a cancha, los Cangrejeros reaccionaron y retomaron la ventaja, 13-11, con un tiro a larga distancia de Faried y siete puntos consecutivos de Rodríguez. Los Criollos trataron de recuperar la delantera, pero los crustáceos aguantaron el empuje y se mantuvieron arriba en el marcador, 27-26, luego de dos tiros libres de King en el cierre del primer parcial.

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El quinteto del Valle del Turabo arrancó el segundo periodo con un canasto y falta de King para irse al frente, pero Santurce contestó con un triple de Ian Clark segundos después. Más tarde, los Cangrejeros se alejaron por 47-36 con una corrida de 9-0, que terminó con un gancho de Faried.

Un puente aéreo a Kappos detuvo el sangrado momentáneamente, pero Santurce tenía la mano caliente y se despegó por 53-38 después de un donqueo de D.J. Wilson. En el tramo final del segundo parcial, hubo una jugada en la que Rodríguez le dio un tapón a Christian “Cuco” López, pero este respondió bloqueándole un tiro en transición. Los crustáceos cerraron la primera mitad con un disparo a media distancia de Emmanuel Maldonado para dirigirse al descanso con una cómoda ventaja de 58-42.

Los Criollos reaccionaron en el inicio del tercer periodo con un avance de 10-0, que incluyó seis puntos de Huertas. Los Cangrejeros estuvieron casi cuatro minutos buscando su primer canasto de la segunda mitad hasta que Rodríguez quemó la malla con un triple, restando 6:28 en el reloj.

Santurce se quedó sin Rodríguez por el resto del tercer parcial tras este cometer su cuarta falta personal con 4:58 minutos por jugar. Caguas procedió a irse en otra corrida, esta vez de 14-3, para tomar el comando del partido, 66-64, cuando quedaban 2:43 minutos del tercer periodo. El conjunto del Valle del Turabo cerró el tercer periodo con una ventaja de 76-71, luego de dominar, 34-13, a los crustáceos en los primeros 10 minutos de la segunda mitad.

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Los Criollos siguieron castigando a los Cangrejeros con un demoledor avance de 11-0 en el arranque del cuarto parcial, que forzó al entrenador David Rosario a pedir un tiempo muerto con 7:30 minutos en el reloj. Aun así, los estragos ofensivos de la escuadra visitante continuaron y Trice encestó una bandeja cuando quedaban 5:45 minutos para aumentar la brecha a 89-71.

Tras otro intenso tiempo muerto de Rosario, Santurce acabó con su sequía tras un triple de Isaiah Piñeiro, pero Caguas reaccionó de inmediato con un tiro detrás del arco de López. Abajo por 92-74 con 4:44 restando del tiempo reglamentario, el reloj parecía ser el mayor enemigo de un Santurce que había tirado todos sus cartuchos en la primera mitad.