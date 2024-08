Caguas. Los Criollos de Caguas lucieron el jueves cómodos desde que sonó el silbato para dar inicio al primer juego de la serie de semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN) contra los Leones de Ponce y terminaron llevándose la victoria con un amplio marcador de 96-77.

Los Leones nunca encontraron la respuesta para detener a unos Criollos que llegaron a estar arriba por 34 puntos. Y con un triunfo tan dominante, que coloca a Caguas a tres victorias de la final, cualquier coach estuviese por las nubes.

Sin embargo, el dirigente del quinteto del Valle del Turabo, Wilhelmus Caanen, reunió a sus jugadores y cuerpo técnico después del partido para recordarles que, pese al resultado, no pueden bajar la guardia y deben “mantener los pies en la tierra”.

“Les comentaba a los jugadores y al cuerpo técnico que tenemos que mantener los pies en la tierra, seguir disciplinados y entender por qué logramos esto esta noche”, dijo Caanen a preguntas de Primera Hora luego del desafío.

“Ponce sigue siendo un gran equipo. Ponce se ganó por mérito propio el derecho de estar aquí. Yo entiendo que el resultado de hoy fue porque nosotros le prestamos mucha atención a lo que íbamos a ejecutar. Yo no espero, al igual que no lo esperaba hoy (ayer), que la serie vaya a ser de esta manera y que los juegos sean así. No fue un juego fácil, que es lo que les decía a los jugadores. Nosotros provocamos que pareciera fácil”, enfatizó el técnico.

Y es que los Criollos impusieron su agobiante defensa ante los felinos, específicamente, en el perímetro, en donde Ponce solo anotó tres triples en 18 intentos. Mientras que Caguas culminó la noche con 16 canastos a larga distancia.

De acuerdo con Caanen, parte del plan que habían trazado para este encuentro era neutralizar a los jugadores de Ponce que tienen la capacidad de anotar a un alto volumen como Jezreel De Jesús, Jared Ruiz y Byron Allen.

El plan de Caanen fue ejecutado a la perfección porque Christian Negrón fue el único canastero de los Leones que superó los 15 puntos con 16. De Jesús finalizó con 12, Ruiz con ocho y Allen con dos.

“Tenemos que tratarlos con mucho respeto y nosotros tenemos que ir con la misma mentalidad juego a juego. Y si por casualidad en algún momento las cosas no nos salen como esperamos, no nos podemos desesperar”, destacó Caanen.

Por Caguas, los mejores fueron Travis Trice con 21 puntos y Louis King con 20, incluyendo cuatro triples.

En cambio, la clave del triunfo fue la forma que los Criollos domaron al refuerzo Kenneth Faried, cuya presencia en la pintura fue clave para los Leones en los cuartos de final frente a los Mets de Guaynabo. Ante los metropolitanos, Faried promedió 14.8 puntos y 15.2 rebotes. Pero el jueves no pudo ni siquiera anotar y solo atrapó cinco rebotes.

Kenneth Faried, de los Leones de Ponce, no anotó, pero atrapó cinco rebotes en el primer juego de la semifinal contra los Criollos de Caguas. ( José Santana / BSN )

“Nosotros hicimos unos pequeños ajustes y hoy (ayer) nos salió. Posiblemente, nos mantengamos con algunos de esos ajustes, pero nunca está demás tirarle una curva para mantenernos adivinando. Nosotros tenemos que seguir viendo el juego desde la parte defensiva. La ofensiva va a ser nutrida por la defensa”, comentó el dirigente de los Criollos.

En lugar de Faried, Onzie Branch dominó las tablas con 12 rebotes. Le siguió el refuerzo de los Criollos Akil Mitchell con 11.

“Fue un juego complicado para varios jugadores de nosotros, incluyendo a Kenneth Faried. No se vio y nosotros necesitamos de su energía. Obviamente, los refuerzos de nuestro equipo son muy importantes. Confíamos que para el próximo juego ellos van a estar como de costumbre”, expresó Carlos Rivera, entrenador de los Leones.

“Nunca le pusimos el cuerpo encima a Onzie Branch. Estábamos esperando a que el balón nos cayera en las manos. Terminó con unos números de un jugador demasiado importante en ese equipo. Lo único que había que hacer era ponerle el cuerpo y esas cosas así no pueden pasar”, agregó.

En total, los refuerzos de Ponce, Byron Allen, Kenneth Faried y Jordan Schakel, se sumaron para cuatro puntos, lanzando de 16-0.

Aun así, Rivera confía que el conjunto ponceño tiene la capacidad de empatar la serie el sábado, cuando los Criollos los visiten en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens. Después de todo, también cayeron en el primer juego de la primera fase de los playoffs frente a Guaynabo.

“Estoy tranquilo porque sabemos lo que venía. Ya cogimos el primer golpe. Que despierten y la parte más importante ahora es ver el juego para que ellos se vean en cancha. Ahí no hay opiniones. El video te enseña todo”, concluyó Rivera.