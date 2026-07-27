Los Criollos de Caguas nivelaron anoche la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al superar ampliamente a los campeones defensores, Vaqueros de Bayamón, 88-69, en el Coliseo Roger Mendoza.

Bayamón, que dominó en su casa el primer encuentro de la serie luego de un avance en los minutos finales, arrancó con igual ímpetu en Caguas. Se llevó el primer cuarto 27-20 y tuvo ventaja de ocho tantos, 33-25 cuando restaban 5:55 del segundo capítulo, pero un avance de 15-0 de los Criollos, incluyendo cuatro triples, le dio la ventaja a los de la casa, 41-33, que no volvieron a mirar atrás en el marcador.

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Bayamón apenas logró once puntos en el segundo parcial y otros 11 en el tercer periodo, lo que aprovechó Caguas para ampliar su ventaja y asegurar la victoria.

“Vinimos aquí con mucha energía, mucho corazón. Bayamón es el equipo número uno de la conferencia. Pero eso no significa nada. Sabemos quiénes somos. Venimos aquí, hacemos lo que hacemos y lo mostramos esta noche”, expresó Louis King, quien logró 24 puntos y nueve rebotes en el encuentro.

Travis Trice encabezó la ofensiva de los Criollos con 26 puntos y siete asistencias, incluyendo cuatro triples. Por Bayamón, Jassel Pérez lideró el ataque con 15 puntos y cinco rebotes, seguido por Damian Jones, quien terminó con 13 unidades.

Con el triunfo en el Juego 2, los Criollos de Caguas empatan la serie 1-1 y se preparan para el Juego 3, este martes en Bayamón a las 8:00 p.m.

La acción del BSN se reanuda hoy, lunes, cuando los Leones de Ponce reciban a los Santeros de Aguada en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns para el segundo partido de la serie de Conferencia A. Aguada se llevó el primer choque de la serie el sábado en el Coliseo Ismael “Chavalillo Delgado.