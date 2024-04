De cara a la temporada 2024 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Criollos de Caguas eran vistos por muchos como uno de los peores equipos en la liga.

Recién trasladados de Humacao, no eran muchas las expectativas que se tenían sobre los Criollos. Pero tras abrir el torneo con una derrota por cuatro puntos contra los Atléticos de San Germán, Caguas ha sumado cinco victorias en línea. Esta última se la apuntaron el viernes ante los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez por un margen de 21 unidades.

La racha comenzó el 7 de abril precisamente contra los Vaqueros e incluye triunfos sobre los Gigantes de Carolina, Leones de Ponce y Osos de Manatí. Sin embargo, ninguna había sido con una cómoda ventaja como la del viernes en el “rancho”.

PUBLICIDAD

El mensaje es claro: hay que tomar a los Criollos en serio. Pero aunque este buen arranque los tiene en la segunda posición de la Sección A con balance de 5-1, el dirigente Wilhelmus Caanen, prefiere mantener con los pies en la tierra y continuar con la mentalidad de ‘underdog’ que los ha caracterizado.

“Yo no me voy a montar en esa ola todavía. Yo quiero seguir teniendo el mismo chip de ‘underdog’ todos los días de que me tengo que seguir ganando el respeto”, dijo Caanen a Primera Hora después del partido contra Bayamón.

“Yo siempre estoy buscando áreas para mejorar. Somos objetivos. Cuando vemos los videos, nos gusta resaltar las cosas bonitas o buenas que se hacen, pero a mí no me gusta sacar el dedo de la llaga. Me gusta que ellos vean las áreas donde podemos mejorar porque creo que esa es una de las maneras que te puedes mantener comprometido y no entrar en el conformismo”, agregó.

El refuerzo de los Criollos de Caguas, Travis Trice, está liderando el BSN en asistencias. ( BSN / Joseph Colón )

Caanen acreditó parte del éxito de los Criollos a la camaradería que se vive en la escuadra. Además de las habilidades que poseen en cancha, la gerencia de Caguas también toma en cuenta las cualidades como personas que tienen sus canasteros al momento de contratarlos, según contó el entrenador. Esto ha resultado en una química que los tiene dando sorpresas noche tras noche.

“Nosotros identificamos jugadores que sean buenos seres humanos, aparte de poder jugar en la liga, competir de tú a tú y que fueran disciplinados. Eso va desde el primero hasta el último”, relató.

PUBLICIDAD

“Empezando con nuestros refuerzos, ya yo sabía desde el año pasado la clase de ser humano que eran Travis Trice y Akil Mitchell. Obviamente, también los muchachos que estuvieron con nosotros el año pasado… Y para la ‘cherry’ sobre el ‘sundae’, conseguimos a Hiram Huertas, ‘Cuco’ López, que son tremendos chamacos, y Louis King nos resultó ser tremendo chamaquito también”, abundó.

Por su parte, los importados de Caguas han rendido más que bien en el inicio del torneo. Antes de la jornada del sábado, King es el quinto mejor anotador en el BSN con un promedio de 20.3 puntos por juego. Trice también ha sabido mover la ofensiva de Caguas y lidera la liga en asistencias con un registro de 8.2 por partido.

“Para poder que todo el mundo esté en la misma página en un equipo, tenemos que tener un don de gente. En el grupo de los Criollos de Caguas, cuando llegue el momento que nos toque la mala, vamos a poder aguantar el golpe precisamente por eso. Hay muchos buenos seres humanos”, indicó el estratega.

Los Criollos buscarán seguir con su imparable paso hoy, sábado, cuando reciban a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Roger Mendoza.