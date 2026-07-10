Los Gigantes de Carolina-Canóvanas aprovecharon la sorpresiva salida del refuerzo Jae Crowder para derrotar el jueves, 78-69, a los Vaqueros de Bayamón en el primer juego de la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con la victoria en el Coliseo Rubén Rodríguez, los Gigantes les arrebataron la ventaja de cancha local a los Vaqueros. La serie continuará el sábado en el Coliseo Carlos Miguel Mangual, de Canóvanas.

Bayamón comenzó la postemporada del BSN con una derrota en el “rancho” una temporada después de ganar todos sus juegos como local en esta etapa del torneo.

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De hecho, la victoria marcó la primera ocasión que Carolina-Canóvanas gana este año como visitante en el hogar de los campeones defensores. Para ello, tuvieron que remontar un déficit de 17 puntos.

Tremont Waters lideró la ofensiva de los Gigantes con 19 unidades, cinco rebotes y seis asistencias, incluyendo dos triples en cuatro intentos. Le siguió Jaylen Nowell con 17 tantos, 11 de ellos en la primera mitad.

George Conditt IV firmó un doble-doble de 10 puntos y 10 rebotes, mientras que Chad Baker-Mazara, novato seleccionado con el primer turno del sorteo de nuevo ingreso del BSN, debutó con 10 unidades y dos bombazos a larga distancia.

En causa perdida, Jassel Pérez fue el mejor anotador de los Vaqueros con 25 tantos, pero falló seis de sus siete disparos detrás del arco. Jordan Cintrón asumió el rol de Crowder y aportó 17 puntos. Damian Jones, el otro importado, finalizó con apenas seis unidades y nueve capturas.

Los Vaqueros tomaron una peligrosa ventaja de 20-9, cuando quedaban 34 segundos por jugar en el primer parcial tras una corrida de 9-0. Nowell detuvo el sangrado con una visita a la línea del tiro libre en la que encestó sus dos intentos. Sin embargo, Bayamón cerró el primer periodo con un triple de Pérez que alejó a los campeones de los Gigantes por 23-9.

Carolina-Canóvanas arrancó el segundo tiempo con dos canastos en la pintura de Daniel Rivera y otro en suspensión de Nowell. Bayamón respondió con otro avance de 9-0 que amplió la brecha a 32-15, restando 5:46 minutos del segundo parcial. Ante este panorama, el dirigente de los Gigantes, Carlos González, apretó el botón del pánico y decidió ingresar a Baker-Mazara al partido.

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El novato seleccionado con el primer turno del sorteo 2026 tuvo un impacto inmediato al finalizar la primera mitad con siete puntos, incluyendo un triple. Su aportación, junto con la de Nowell, ayudó a Carolina-Canóvanas a cortar la delantera de los Vaqueros a 34-29 en la conclusión del segundo periodo.

Luego de una visita de Pérez a la línea de los suspiros, los Gigantes volvieron al ataque y redujeron la brecha a 36-33 después de un eurostep de Waters con 8:35 minutos en el tercer tiempo. Los Vaqueros contrarrestaron con una bandeja de Cintrón.

Pero los Gigantes no se quitaron y empataron el juego, 40-40, con un canasto y falta de Waters cuando quedaban 6:32 minutos. Poco después, Nowell le dio a Carolina-Canóvanas su primera ventaja del encuentro con una güira. Acto seguido, ambos equipos intercambiaron la delantera en múltiples ocasiones, pero se dirigieron al cuarto parcial con el marcador igualado, 53-53.

Los Vaqueros y los Gigantes iniciaron el cuarto periodo con bandejas de Rivera e Isaiah Palermo. Sin embargo, Carolina-Canóvanas tomó el control del juego por 60-55 con un tiro en suspensión de Rivera y un triple de Baker-Mazara, que obligó al dirigente Christian Dalmau a pedir tiempo, restando 6:47 minutos del tiempo reglamentario.

Damian Jones intentó darle vida a Bayamón con un canasto debajo del aro, pero los Gigantes ampliaron la delantera a 67-57 con triple de Tyson que puso en aprietos a los campeones defensores. Los Vaqueros respondieron con un canasto y falta de Pérez, pero segundos después fueron castigados a larga distancia por Waters.

Aun así, el refuerzo dominicano continuó siendo agresivo y visitó dos veces la línea del tiro libre, luego de recibir faltas personales de Nowell y Conditt IV. Esto permitió a Bayamón acercarse por 70-64 cuando quedaban 2:28 del cuarto periodo, pero el tiempo no fue suficiente para remontar.