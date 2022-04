Los Gigantes de Carolina completaron su participación en la edición 2021 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con uno de los peores récords del torneo. El equipo terminó con balance de 6-25 y la gerencia entendió que la mejor alternativa era renovar la plantilla.

Solamente cuatro de los integrantes repiten. Llegaron algunas caras nuevas y también conocidas.

Alejandro “Bimbo” Carmona es uno del puñado de jugadores con vasta experiencia en el BSN. Jonathan García, Derek Reese y José Guaitián son los otros. Ellos contarán con Trent Waters, quien está activo en le G-League, así como George Conditt IV, centro de la Selección Nacional que completó su participación en Iowa State University.

“Tenemos un núcleo de jugadores jóvenes con veteranos. Hay jugadores nuevos que vienen de colegial, tienen mucha hambre y deseos de jugar para probarse en la Liga. Venimos para enseñarles nuestras experiencias para que poco a poco vayan desarrollando sus juegos para que representen el futuro de Carolina”, dijo Carmona.

El canastero de 38 años regresó a los Gigantes luego de varias temporadas jugando para otras franquicias. Estuvo con los Vaqueros de Bayamón y los Piratas de Quebradillas durante el tiempo que el equipo de Carolina estuvo en receso y hasta desapareció como franquicia.

“Estar con estos muchachos jóvenes me rejuvenece. En las prácticas no le bajan y me empujan para ser otro tipo de jugador. Me tengo que esforzar un poco más a mi edad. Me gusta estar con los jóvenes por que para mí es un reto”, compartió Carmona.

El dirigente Carlos González es consciente de que el conjunto enfrentará unos retos. Sin embargo, está a gusto con lo que ha visto durante la pretemporada y la intención no será solamente participar, también competir.

“La expectativa de todo entrenador es ganar. Es la naturaleza de nuestro trabajo. El que diga que trabaja para llegar último está mintiendo. Así uno tenga menos experiencia o menos talento, se tiene la esperanza de ganar y uno trabaja para eso. Nunca es malo ponerse una expectativa alta, pero razonable”, sostuvo González.

Carlos González la dio la bienvenida al reto de dirigir a un equipo renovado. ( Suministrada )

“Me cuesta decir desde el primer día que vamos a luchar por el campeonato porque ni el mismo campeón del pasado torneo podría decirlo. Es un proceso difícil, pero con el nivel del grupo, la expectativa de llegar a los playoffs es real y lo podemos lograr”, agregó.

González también tendrá a su disposición a los estadounidenses Jordan Crawford y Aric Holman como refuerzos.

“Ambos son nuevos para la liga, para nosotros, así que básicamente tenemos un grupo nuevo. Nos corresponde durante el camino conocernos y mejorar. Mi parte que encontrar esa cohesión de grupo”, concluyó.

La primera prueba de fuego de los Gigantes será el 9 de abril cuando reciben la visita de los Piratas de Quebradillas. Previo al inicio del partido, la franquicia hará una ceremonia para dedicar la temporada al equipo subcampeón de 1997 que estuvo dirigido por Alfred “Butch” Lee.