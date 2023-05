Los Grizzlies de Memphis no contemplan traer a Dillon Brooks de vuelta al equipo este verano, cuando se convierta en agente libre, según dijo el martes una persona con conocimiento de la situación.

Brooks recibió una oferta de extensión de contrato el año pasado, pero la rechazó. Los Grizzlies han decidido desde entonces que no estará en sus planes futuros, indicó una persona que conversó con The Associated Press a condición de anonimato, porque ni el equipo ni Brooks han brindado detalles públicamente.

The Athletic fue el primer medio en reportar la decisión de los Grizzlies. Subsecuentemente fue confirmada por ESPN.

Brooks completó recién un contrato de tres años que le pagó $35 millones. Lideró la NBA con 18 faltas técnicas esta temporada. Recibió también un par de suspensiones de un partido, por sobrepasar los límites establecidos por la liga en cuanto a faltas técnicas.

También fue multado con $35,000 por empujar a un camarógrafo en la línea lateral mientras intentaba ganar un balón perdido en Miami, en marzo. Se disculpó más adelante por ese hecho.

Fue suspendido un encuentro en febrero por golpear a Donovan Mitchell en una ingle, lo que le costó $78,621 como multa, según spotrac.com.

La NBA multó a Brooks con $25,000 el domingo por negarse a hablar con los medios luego de algunas de las derrotas que sufrió Memphis en la primera ronda de playoffs ante los Lakers de Los Ángeles. La NBA indicó que Brooks violó los reglamentos de la liga para el “acceso de entrevistas a los medios”.

Eso incluyó una ocasión en que Brooks esquivó el camerino de Memphis, antes de que ingresaran los medios, luego de la derrota que derivó en la eliminación en el sexto juego de la serie. Aquella derrota por 40 puntos fue la más amplia en la historia de la franquicia de Memphis, que llegaba como el segundo preclasificado por segunda temporada consecutiva.

El domingo, se le preguntó a Zach Kleiman, gerente general de los Grizzlies, acerca del futuro de Brooks con Memphis.

“Conversaré con Dillon Brooks otro día, pero nada que comentar sobre él ahora que irá a la agencia libre”.

Memphis adquirió a Brooks, de 6′6″, quien fue la 45ta selección colegial, procedente de Oregon, en un traspaso realizado durante el draft de 2017, con los Rockets de Houston. Brooks ha sido titular en 318 de 345 partidos de temporada regular en su carrera.