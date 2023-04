Sacramento. Los Sacramento Kings están investigando las denuncias de una estrella del hip-hop del Área de la Bahía de que el “prejuicio racial” lo llevó a ser expulsado de su asiento durante un partido de playoffs contra los Golden State Warriors.

El rapero E-40 dijo en un comunicado que fue molestado durante el juego del sábado por la noche y se dirigió a su instigador “de manera asertiva pero educada” antes de que llegaran los guardias de seguridad y le ordenaran que abandonara la arena.

“Desafortunadamente, fue otro recordatorio de que, a pesar de mi éxito y elogios como músico y empresario, el prejuicio racial sigue prevaleciendo”, dijo en un comunicado. “La seguridad vio un desacuerdo entre un hombre negro y una mujer blanca e inmediatamente asumieron que yo tenía la culpa”.

Los Kings dijeron que están investigando las circunstancias detrás de la expulsión.

“Los Sacramento Kings se toman en serio estas afirmaciones y están investigando los hechos y las circunstancias con respecto a la situación, como lo hacemos cada vez que se hace una acusación como esta”, dijo el equipo en un comunicado.

Una persona familiarizada con la situación le dijo a The Associated Press que E-40, cuyo verdadero nombre es Earl Stevens, estaba parado y bloqueando la vista de los fanáticos detrás de él y recibió una advertencia después de varias quejas. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque los detalles de la situación no se dieron a conocer públicamente.

La persona dijo que E-40 se negó a obedecer y que los oficiales de seguridad de Warriors and Kings lo escoltaron desde su asiento.

E-40 es un destacado fanático de los Warriors e incluso formó parte de la delegación que visitó la Casa Blanca a principios de esta temporada.