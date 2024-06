Nueva York. Mikal Bridges será canjeado por los Nets de Brooklyn a los Knicks de Nueva York, uniendo así al cambiado a Jalen Brunson y sus otros excompañeros de Villanova, han reportado varios medios y así lo ha confirmado The Associated Press con dos fuentes.

El primer intercambio desde el 1983 entre los rivales de Nueva York pondrá a Bridges en la alineación junto a Brunson, Josh Hart y Donte DiVincenzo, jugadores que ayudaron a los Wildcats de Villanova a ganar dos campeonatos de la NCAA y que fueron el núcleo de una alineación de los Knicks que alcanzó las semifinales de la Conferencia Este la temporada pasada.

Los Knicks pagarán mucho para conseguirlo, y ESPN informó que enviarán a Bojan Bogdanovic a los Nets junto con cuatro selecciones desprotegidas de primera ronda y una selección protegida. El acuerdo fue confirmado a The Associated Press bajo condición de anonimato porque aún no es oficial.

Los Nets adquirieron a Bridges de Phoenix en el acuerdo por Kevin Durant en febrero de 2023 y promedió 26.1 puntos el resto de esa temporada para ayudar a Brooklyn a llegar a los playoffs. El alero anotó 19.6 por partido en 2023-24, pero los Nets cayeron a marca de 32-50 y se perdieron la postemporada.

Y mientras su equipo luchaba, Bridges no pudo evitar notar lo bien que se lo estaban pasando sus amigos a pocos kilómetros de distancia. Los Knicks firmaron a Brunson en el verano de 2022, canjearon por Hart en la temporada 2022-23 y luego firmaron a DiVincenzo el verano pasado, y alcanzaron la segunda ronda en ambas temporadas.

Los cuatro jugadores ayudaron a Villanova a ganar el título de la NCAA en 2016, y Brunson, Bridges y DiVincenzo todavía estaban allí cuando los Wildcats volvieron a ganar en 2018.

Claramente el cuarteto no puede esperar más para volver a reunir.

“Esto es una locura, jajaja”, escribió Bridges en la plataforma de redes sociales X después de que se informara el acuerdo.

Hart publicó una foto de lo que parecían ser los cuatro jugadores sonriendo durante una videollamada grupal.

Los Knicks y Nets no habían llegado a un acuerdo desde 1983, cuando los Nets todavía estaban en Nueva Jersey y enviaron a Len Elmore a Nueva York para una futura selección del draft. Este cambio de ahora le da a Brooklyn más opciones para construir a través del draft o para construir paquetes en futuros intercambios.

Los Knicks tenían opciones para moverse así y han estado buscando fortalecer un equipo que ha ido en ascenso. Estuvieron en la recién jugada temporada a un juego de su primera aparición en las finales de la Conferencia Este desde 2000 a pesar de perder a varios jugadores claves por lesiones antes y durante la postemporada.

Su nueva incorporación, por otro lado, usualmente no se lesiona.

Bridges fue segundo lugar en las votaciones para Jugador Defensivo del Año en 2022 y actualmente es el jugador más duradero de la NBA, lo que debería convertirlo rápidamente en un favorito del entrenador de los Knicks, Tom Thibodeau. Ha jugado en los 474 partidos de su carrera, y tampoco se perdió ningún partido en la universidad, y lideró la liga en minutos jugados tanto en 2021-22 como en 2022-23.