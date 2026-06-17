Nueva York. Los aficionados de los Knicks de Nueva York han esperado una eternidad por esto.

El desfile de serpentinas del jueves para los nuevos campeones de la NBA será algo novedoso, pues cuando el equipo ganó el título en 1970 y 1973, no fue homenajeado con la procesión emblemática en Nueva York.

¿Por qué no?

No hay una explicación definitiva. Pero sí hay un contexto informativo: las victorias de los años 70 llegaron en un momento en que el entonces alcalde John Lindsay había puesto freno a los espectáculos de confeti. Celebró a los Knicks en la mansión del alcalde y luego en el Ayuntamiento —escenarios solemnes, sin duda, pero no el legendario recorrido por el “Cañón de los Héroes” del bajo Broadway.

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Si hay una demanda acumulada por un desfile de los Knicks, el actual alcalde Zohran Mamdani parece decidido a satisfacerla. Ha pronosticado que la celebración del jueves podría ser “el desfile más grande en la historia de la ciudad de Nueva York”.

“Habrá actuaciones, habrá neoyorquinos, estará el equipo y habrá historia”, indicó el alcalde demócrata el lunes.

Está previsto que el evento comience a las 10 de la mañana el jueves cerca de Battery Park y termine en el Ayuntamiento, donde Mamdani planea entregar a los jugadores las llaves de la ciudad .

Se espera que las leyendas de los Knicks Walt “Clyde” Frazier —integrante de los equipos campeones de los años 70— y Patrick Ewing estén en el desfile, según una persona familiarizada con los planes, que habló bajo condición de anonimato para discutir los detalles antes de que se anunciaran públicamente. La persona dijo que Mike Breen, el narrador de los Knicks en MSG Network, estaba previsto que fuera el maestro de ceremonias del acto en el Ayuntamiento.

Alicia Keys, la cantante que se unió a Jay-Z en el inolvidable “Empire State of Mind” de 2009, ha sido elegida para actuar.

“¿Cómo podría no hacerlo?”, dijo Keys el miércoles en una publicación en redes sociales en la que aparecía conversando con el alero de los Knicks OG Anunoby.

La policía planea desplegar 10,000 agentes para asegurar el evento, que sigue a celebraciones callejeras exuberantes pero a veces caóticas y a algunos episodios de violencia durante el camino de los Knicks hacia la victoria sobre los San Antonio Spurs. Unos 650 trabajadores de saneamiento han sido asignados para limpiar lo que podrían ser decenas de miles de libras (kilos) de escombros, si la historia reciente sirve de guía.

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Cómo comenzaron los desfiles de serpentinas

La tradición neoyorquina de serpentinas comenzó a finales del siglo XIX, cuando trabajadores de firmas de corretaje observaban los desfiles desde las ventanas de las oficinas y —al parecer para añadir decoración— arrojaron las tiras estrechas de papel usadas por las máquinas “stock ticker” de la era del telégrafo, según la Downtown Alliance, un grupo de defensa del bajo Manhattan. Se unió al Museo de la Ciudad de Nueva York, una entidad privada, para investigar y enumerar los desfiles.

Las organizaciones señalan que la tradición de la cinta comenzó con un evento de 1886 que honró la inauguración de la Estatua de la Libertad y pasó a ser organizada por la ciudad en 1919 para dar la bienvenida a los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial. La primera celebración con cintas dedicada a atletas fue un homenaje al equipo olímpico de Estados Unidos de 1924.

Los desfiles se multiplicaron, celebrando diversas hazañas en aviación, guerra, deportes, música, viajes espaciales y más, según el museo y la Downtown Alliance.

Las procesiones homenajearon aniversarios históricos, bomberos, la Cruz Roja, rescates de barcos, un intento de rescate de un barco e incluso una réplica de un barco (el Mayflower II, en 1957). Hubo unos pocos desfiles para presidentes de Estados Unidos y decenas para líderes extranjeros visitantes, algunos notorios . Por ejemplo, el mariscal francés Henri Petain fue cubierto de cinta de teletipo en 1931 y más tarde fue condenado por traición por encabezar el gobierno de Vichy que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

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Por qué disminuyó

Para cuando Lindsay asumió el cargo en 1966, no a todo el mundo le gustaba un desfile.

Las empresas del bajo Manhattan resentían las interrupciones frecuentes, y algunos neoyorquinos veían las celebraciones como rutinarias y fabricadas. Lindsay y su comisionado de eventos públicos —el excapitán de los Knicks y as del tiro en suspensión John “Bud” Palmer— evitaron las extravagancias de cinta de teletipo para dignatarios visitantes y, en su lugar, favorecieron reuniones más personales y económicas, según notas informativas de The Associated Press y otros medios de la época.

Para 1970, la nación estaba en recesión. El presupuesto de eventos de la ciudad había sido recortado, y Palmer —cuyo salario era un simbólico 1 dólar— se molestó por el rechazo de una factura de 372 dólares (unos 3,300 dólares hoy) por algunos materiales para un desfile de cintas de teletipo en 1969 que celebró la victoria de los Mets de Nueva York en la Serie Mundial, según memorandos desenterrados por el Departamento de Registros y Servicios de Información de la ciudad.

No hubo una fiesta de cintas por la victoria de los Jets de Nueva York en el Super Bowl de 1970, que llegó días después de que un desfile de ese tipo homenajeara la histórica órbita alrededor de la Luna de los astronautas del Apolo 8.

Cómo celebró la ciudad los títulos de los Knicks en los años 70

Los Knicks superaron a los Lakers de Los Ángeles para ganar el campeonato de la NBA más tarde ese año. Lindsay, un republicano liberal, envió un telegrama de felicitación y recibió a los Knicks en una recepción en la residencia oficial del alcalde, según la cobertura noticiosa de la época.

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Cuando los Knicks volvieron a imponerse a los Lakers para ganar el título de 1973, Lindsay programó una celebración frente al Ayuntamiento e instó a que “todo neoyorquino que pueda venga”.

Al parecer, los funcionarios se sobresaltaron cuando más de 2,000 aficionados, en su mayoría jóvenes, hicieron justamente eso. A la policía le costó mantener despejada la tarima de los oradores, según un artículo del New York Times de ese día.

Pero la ceremonia siguió adelante según lo previsto, y Lindsay otorgó al equipo un honor marcadamente municipal: medallas que conmemoraban el 75º aniversario de la unificación de los cinco distritos de Nueva York en una sola ciudad.

Los desfiles para equipos deportivos campeones se reanudaron en décadas posteriores. Las festividades de cintas más recientes de la ciudad homenajearon al Libery de la WNBA en 2024.

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El redactor de baloncesto de AP Brian Mahoney contribuyó desde Southampton, Nueva York.

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