Wilhemus Caanen, quien en cinco años al mando de los Leones de Ponce guió a este equipo a una serie final, dos semifinales y unos cuartos de final, ha decidido tomar nuevos rumbos en su carrera y ha acordado con el equipo sureño su salida del puesto de dirigente. Según ha trascendido en redes, al parecer ha aceptado una oferta para dirigir la franquicia de los Grises de Humacao, aunque no está claro si el equipo seguirá jugando en esa sede en el 2023.

Así lo ha dejado saber el equipo de Ponce que ha publicado en sus redes una carta de agradecimiento y despedida al entrenador que guió a los Leones este año hasta la fase semifinal del torneo del 2023. Caanen deja a los Leones siendo el cuarto entrenador con más victorias de temporada regular al frente del equipo en su historia con 81.

PUBLICIDAD

“Llegaste a nuestra franquicia con una gran tarea de mantenernos en el más alto nivel, siempre en la búsqueda de un campeonato mientras a la vez lograbas hacer una transición, inyectar jugadores nuevos y dar larga vida a una nueva dinastía”, dijo el mensaje colocado en la cuenta @LeonesPonceBSN en Twitter.

Primera Hora hizo intentos en la mañana de hoy de contactar a Caanen. Al momento la gestión no ha dado fruto. Sin embargo, el entrenador h publicado un mensaje en su cuenta de Facebook donde ha dado a entender que ha decidido considerar nuevas oportunidades.

“Hoy llega el momento de tomar decisiones, hacer ajustes y observar con detenimiento nuevos horizontes. Evaluar nuevas oportunidades y nuevos espacios para continuar creciendo a nivel profesional y personal. Además, poder sentir la satisfacción de seguir aportando al deporte que me regalo la vida y que tanto me ha dado. Gracias a Papa Dios por la oportunidad de haber dirigido al equipo de los Leones de Ponce. Gracias a la administración, a Oscar Misla, Jerry Misla, Gaby Ortiz, a toda su familia, a nuestro staff técnico, a los jugadores, los que están y los que estuvieron, a los amigos, a los fanáticos del básquet y sobre todo a mi familia. Gracias por tan extraordinaria experiencia. Gracias por el apoyo. Gracias por las emociones. Gracias por la Historia. ¡Papa Dios me los Bendiga a todos!”, ha escrito Caanen.

Coach Willhelmus Cannen,



Llegaste a nuestra franquicia con una gran tarea de mantenernos en el más alto nivel, siempre en la búsqueda de un campeonato mientras a la vez lograbas hacer una transición, inyectar jugadores nuevos y dar larga vida a una nueva dinastía. pic.twitter.com/9z42Ov05Aw — Leones de Ponce BSN (@LeonesPonceBSN) August 9, 2022

La gerencia de los Leones, sin embargo, ha elogiado su caminar al frente del equipo y el arduo trabajo que realizó para manejar una transición del grupo hacia uno joven.

PUBLICIDAD

“Hoy decides retomar labores y continuar en otro rumbo con el placer del deber cumplido. Gracias por tu tiempo y dedicación. Será para nosotros un honor compartir un saludo y un abrazo sincero en cada cancha que nos encontremos”, destaca el escrito firmado por la familia Misla Villalba que es propietaria del equipo.

Mientras, casi simultáneo al anuncio de los Leones, los Grises le han dado la bienvenida a Caanen en sus redes sociales.

¡Bienvenido, @coach_caanen!



Luego de una final y tres semifinales con Ponce en los últimos cuatro años en el @bsnpr, Wilhelmus Caanen será el nuevo entrenador de #LaH bajo un acuerdo multinanual. pic.twitter.com/A0uYbzPOLU — Grises de Humacao (@HumacaoBSNPR) August 9, 2022

“¡Bienvenido, @coach_caanen! Luego de una final y tres semifinales con Ponce en los últimos cuatro años en el @bsnpr, Wilhelmus Caanen será el nuevo entrenador de #LaH bajo un acuerdo multianual”, ha anunciado Humacao.

Lo interesante de la firma es que el equipo de Humacao, según reportes, le fue vendido recientemente a Roberto Rocca, quien hasta el año pasado era el dueño de los Piratas de Quebradillas y quien vendió dicho equipo al norteamericano Dion New.

El BSN tiene conocimiento del acuerdo pero al momento no ha aprobado la movida porque Rocca deberá ser evaluado por el Comité de Nuevos Apoderados para recibir el permiso de reingreso a la Junta de Directores del BSN. Es posible que eso sea solo un asunto de trámite.

Ahora bien, hay rumores que tal vez la intención de Rocca sea mover a los Grises a otra sede, posiblemente en el área norte de la Isla. Eso igualmente tendría que ser aprobado por el BSN.

Por lo tanto, por ahora, Caanen será el dirigente de los Grises.

Y habrá que ver que ruta toman los Leones. Podrían considerar para la dirección a su asistente Carlos Morales, con experiencia como dirigente nacional y un dos veces campeón en el BSN. Igualmente podrían considerar nombrar dirigente a su recién retirado armador Carlos Rivera.