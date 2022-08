Los Leones de Ponce del Baloncesto Superior Nacional han anunciado en la mañana de hoy martes al entrenador que reemplazará a Wilhelmus Caanen en la dirección técnica del equipo. El escogido lo es el argentino Sergio Hernández, otrora dirigente de la Selección Nacional de Argentina.

No es la primera vez que Hernández es anunciado para entrenar en Puerto Rico. En el 2014 los Piratas de Quebradillas llegaron a anunciarlo como piloto pero su llegada al torneo nunca se concretó por asuntos de visado.

Apodado Oveja, Hernández goza de un destacado resumé que lo ha hecho ser considerado como uno de los mejores entrenadores de América y el mundo, tras haber liderado a Argentina a una medalla de plata en el Mundial del 2019 celebrado en China, entre muchos otros logros. Fue además asistente técnico del equipo gaucho que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas Atenas 2004.

PUBLICIDAD

“Nos llena de mucho orgullo el poder anunciar que un entrenador con el resumé de Sergio Hernández sea el nuevo entrenador de los Leones. Sergio, a quien se le apoda “la Oveja”, es considerado uno de los mejores a nivel internacional,” expresó Gabriel Ortiz, gerente general de los Leones.

Damos la más cordial beienvenida al argentino, Sergio Hernández (@ssergioh) como nuevo entrenador de los @LeonesPonceBSN. ¡Bienvenido a #LeonesNation! pic.twitter.com/ykYds1myW1 — Leones de Ponce BSN (@LeonesPonceBSN) August 30, 2022

Según comunican los Leones, Hernández cuenta con sobre 1,000 partidos dirigidos en la Liga Nacional Argentina siendo el entrenador con más victorias en dicha liga, donde además ha sido Entrenador del Año en cuatro ocasiones y acumula 13 títulos nacionales (seis en la Liga Nacional, tres Copas Argentinas, dos Súper 8, una Copa Desafío y un Torneo Top 4), y 8 títulos internacionales (un Panamericano de Clubes, tres Ligas Sudamericanas, dos Torneos Interligas y dos Ligas de las Américas).

Además, Hernández tuvo la oportunidad de estar al mando de selección argentina durante la época de la “Generación Dorada” y el relevo generacional teniendo la oportunidad de dirigir Manú Ginobili, Andrés Nocioni, Carlos Delfino, Gabriel Deck, Facundo Campazzo y Luis Scola, entre otros en cuatro olimpiadas y tres mundiales. Siendo sus mayores logros una medalla de bronce en las Olimpiadas del 2008 en Beijing, China, y la medalla de plata en el Mundial 2019 en China.

Hernández es además el segundo entrenador con más victorias en la historia de los mundiales con un récord de (21-5), y el entrenador con mejor por ciento de victorias (récord de 84-32, para un 72.4%) al mando de la selección argentina.

Feliz y agradecido por esta nueva oportunidad en mi carrera! Gracias por confiar en mi! 🏀💪🏼 https://t.co/Nh5PZ1yKxk — Sergio Hernandez (@ssergioh) August 30, 2022

“Finalmente se cumple unos de mis objetivos, de mis metas, y por qué no uno de mis sueños, que es dirigir en la liga de Puerto Rico. He visitado el país muchas veces con la selección y he podido ver la pasión y amor que tienen por este deporte. Y encima caer, en uno de los equipos históricos de la liga como es Leones de Ponce, mas respetados, mas sólidos, que siempre compite para lograr cosas máximas con mucha seriedad, me pone doblemente feliz”, expresó Hernández según el comunicado de los Leones.

“Disfrutaré mucho mi etapa ahí, sin ninguna duda. Buscaremos llevar a Leones lo mas alto posible, obviamente que nuestro objetico es ganar el título después de algunos años que no se ha podido conseguir” concluyo Hernández