PORTLAND. Luka Doncic terminó con 27 tantos, nueve asistencias y seis rebotes, y los Mavericks de Dallas convirtieron 22 triples el jueves para derrotar 133-125 a los Trail Blazers de Portland.

Doncic anotó 20 de sus puntos en la primera mitad, y tuvo mucha ayuda de sus compañeros para el triunfo. Seis jugadores de los Mavericks encestaron al menos tres triples, mientras Seth Curry y Jalen Brunson acabaron con cuatro cada uno. Fue la sexta vez que el equipo totaliza 20 canastas de tres esta temporada.

Dallas y Portland se combinaron para lograr 43 triples e igualar el récord de la NBA.

Un juego después de batir su mejor marca personal con 61 tantos, Damian Lillard totalizó 47 para los Blazers. Es el primer jugador en la historia de la franquicia que suma más de 100 tantos en dos partidos.

Trevor Ariza, que debutaba con Portland tras un canje con Sacramento, aportó 21 tantos, su mejor registro del año.

El veterano armador boricua de los Mavericks, José Juan Barea no participó en el encuentro.

Triple-doble de LeBron

NUEVA YORK. LeBron James viajará a Filadelfia, donde tendrá una oportunidad clara de rebasar a Kobe Bryant en la lista de los máximos anotadores de la NBA.

Sería otro hito en la carrera de James, si bien los encestes nunca han sido lo más importante para este astro. Prefiere ganar, y parece que lo conseguirá todavía en más ocasiones con estos Lakers.

James contabilizó 27 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias para acreditarse su décimo “triple doble” de la campaña, y Los Ángeles doblegó el jueves 128-113 a los Nets de Brooklyn.

Los Lakers atinaron 19 triples, su mayor estadística de la temporada.

James se aproximó a 17 puntos de Bryant, el tercer máximo anotador de todos los tiempos en la NBA, merced a una buena racha en el cuarto periodo. Podría rebasar al astro retirado de los Lakers el sábado en Filadelfia, donde nació Bryant, quien conquistó cinco títulos de la NBA.

“Siempre que se me relaciona con los grandes o que puedo hacer algo en mi carrera para que ello ocurra me siento muy bien”, dijo James. “Pero en cuanto a los puntos, no sé. Eso no significa mucho para mí”.

“Más que los puntos totales, hay cosas más significativas: ser un jugador completo, tener la capacidad de lograr el éxito en la cancha y de contribuir con las franquicias para las que he jugado, las tres en las que he estado durante mi carrera”.

A lo largo de su trayectoria, James acumula 33.626 puntos. Bryant finalizó con 33.643.

Lo que fue un encuentro de ida y vuelta durante casi tres periodos se transformó en una paliza a raíz de que los Lakers desmoralizaron a los Nets con cuatro triples seguidos, entre el tercero y el cuarto periodo. Ello amplió una ventaja de un punto a 107-94.

A partir de ese momento, no hubo mayor complicación para Los Ángeles.

Anthony Davis totalizó 16 puntos y 11 rebotes, mientras que Dwight Howard terminó con 14 tantos y 12 balones capturados ante los tableros, en lo que fue su primer partido de inicio en la campaña.

Kyrie Irving anotó 20 puntos luego de perderse un encuentro por un problema de rigidez en un muslo. Sin embargo, los Nets sufrieron su quinta derrota consecutiva.

Brooklyn ha ganado apenas dos de sus últimos 14 compromisos.