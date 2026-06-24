Dallas. Los Mavericks de Dallas anunciaron oficialmente a Dusty May como su nuevo entrenador apenas unas horas antes de que seleccionen con el noveno pick del Draft de la NBA este martes por la noche.

May dará el salto a la NBA menos de tres meses después de llevar a Michigan a su primer campeonato de la NCAA desde 1989. Tuvo marca de 64-13 en dos años con los Wolverines, incluida una temporada de 34-3 que terminó con una victoria de 69-63 sobre UConn en el partido por el título nacional.

Los Mavericks oficializaron su elección para reemplazar a Jason Kidd poco antes de elegir a un jugador que esperan sea parte de la construcción del equipo que inició el año pasado con Cooper Flagg, la selección número 1 del draft de 2025 y actual Novato del Año que cumple 20 años en diciembre.

PUBLICIDAD

Dallas también tiene la última selección de la primera ronda y la 48ma de la segunda ronda, que se realizará el miércoles.

“Dusty ha ganado en cada etapa de su carrera por su capacidad para construir”, manifestó el nuevo presidente de operaciones de baloncesto, Masai Ujiri, quien dejó ir a Kidd unas dos semanas después de ser contratado por los Mavericks. “Desarrolla jugadores, fomenta la rendición de cuentas y une a las personas en torno a un estándar compartido de excelencia. Su ética de trabajo es extraordinaria, y sus equipos reflejan de manera constante sus valores”.

El título de May con Michigan llegó tres años después de que llevara a Florida Atlantic a su única aparición en el Final Four. Los Wolverines ganaron el Torneo de la Big Ten en su primera temporada, después de que heredara un equipo que terminó 8-24 bajo Juwan Howard. Fue el total de victorias más bajo de la escuela desde que terminó 7-20 en 1981-82.

La marca de May, de 49 años, en sus últimas cuatro temporadas universitarias fue de 124-26, un porcentaje de victorias de .827 que fue el tercero mejor en todo el baloncesto universitario masculino de primera división en ese lapso, detrás de Kelvin Sampson, de Houston (.861), y Jon Scheyer, de Duke (.832). Su récord global en el ámbito universitario es de 190-82.

May pasó 21 años en el baloncesto universitario después de que el oriundo de Indiana se desempeñara primero como encargado estudiantil de los Hoosiers y del entrenador Bob Knight mientras estudiaba allí entre 1996 y 2000. Florida, UAB y Murray State estuvieron entre sus destinos como asistente antes de debutar como entrenador principal con Florida Atlantic en 2018-19.

PUBLICIDAD

“Esta es una de las franquicias más respetadas del deporte profesional, con aficionados apasionados, una plantilla talentosa y un compromiso claro con construir una organización campeona”, expresó May.

Dejar ir a Kidd fue el último paso de la franquicia para dejar definitivamente en el pasado el malogrado traspaso de Luka Doncic.

Nico Harrison, el artífice del intercambio con los Lakers de Los Ángeles que trajo al frecuentemente lesionado Anthony Davis, fue despedido en noviembre después de que el equipo arrancara lento en 2025-26. Los Mavericks terminaron perdiéndose los playoffs por segunda temporada consecutiva desde que llegaron a las Finales de la NBA y cayeron ante Boston en cinco partidos en el 2024.

Doncic y Kyrie Irving fueron los jugadores clave en esa profunda carrera de playoffs en 2024, dos años después de que Doncic también alcanzara las finales de la Conferencia Oeste con un elenco de apoyo mayormente distinto.

Irving sigue en la plantilla en medio de preguntas persistentes sobre su futuro tras perderse toda la temporada pasada tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo del año pasado, un mes después del traspaso de Doncic.

“Dusty representa el tipo de líder que queremos guiando a esta franquicia”, señaló el gobernador de los Mavericks, Patrick Dumont. “Ha demostrado a lo largo de su carrera que el éxito se construye mediante la preparación, el carácter, la rendición de cuentas y un compromiso inquebrantable con la excelencia”.