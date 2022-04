Nueva York. Kevin Durant y Kyrie Irving han disputado la final de la NBA y los Juegos Olímpicos, por lo que han estado presentes en casi todo tipo de partidos importantes.

Sin embargo, el torneo play-in de la NBA es algo nuevo para ellos, y los Nets de Brooklyn no esperaban estar allí este año.

Los Cavaliers de Cleveland tampoco estaban seguros, después de perder 50 partidos en la temporada. Ahora, uno de los equipos podrá llevar su campaña a la postemporada si gana el primer partido del torneo el martes en Brooklyn.

“Vamos a hacerlo”, señaló Irving.

Ambos terminaron con una foja de 44-38, con los Nets ubicándose en el séptimo sitio después de ponerse 3-1 contra los Cavaliers. Rompieron el desempate venciendo el viernes a Cleveland por 118-107, aunque eso no hizo pensar a los Cavs que no pueden ir a Brooklyn y ganar cinco noches después.

“Creemos que podemos ganarle a cualquiera de la liga”, señaló el entrenador J.B. Bickerstaff. “Sólo tenemos que jugar nuestro mejor baloncesto. Sabemos a lo que nos enfrentamos”, añadió.

Se enfrentan a un equipo que se esperaba estuviera en la cima de la Conferencia Este, no uno que sigue tratando de meterse a la postemporada. Pero Irving no pudo disputar los juegos en casa hasta el mes pasado debido a que no está vacunado contra el COVID-19. Durant se perdió 21 partidos a causa de una lesión en la rodilla izquierda. James Harden fue canjeado por Ben Simmons, que no ha tenido actividad por problemas en la espalda.

“Para nosotros, sabemos que se nos podrían ocurrir todas las excusas del mundo de lo que ha pasado esta temporada”, dijo Irving. “Han sucedido tantas cosas diferentes, altibajos, y ahora por fin estamos aquí y podemos actuar entre nosotros por primera vez en un entorno de alta intensidad como son los playoffs”.

Hizo el mayor logro de la historia de los Cavaliers, completando su remontada desde un 3-1 en contra en las final de la NBA de 2016. Durant fue nombrado Jugador Más Valioso de las dos siguientes finales de la NBA y tiene tres medallas de oro olímpicas. Ambos han sido el JMV del campeonato mundial de baloncesto y señalaron que este partido se sentirá como uno de los últimos de una serie de postemporada.

Kyrie Irving de los Nets de Brooklyn avanza hacia la canasta mientras lo defiende T.J. McConnell de los Pacers de Indiana en el encuentro del domingo 10 de abril del 2022. (AP Foto/Seth Wenig) ( Seth Wenig )

“El séptimo juego, los olímpicos, vamos a jugar”, comentó Durant. “No puedes presionarte tanto. Entendemos lo importante que es este partido, así que lo mejor que se puede hacer es simplemente jugar y apegarse al plan de juego y confiar en tus compañeros, y creo que normalmente es así como se intentan abordar estos partidos, y ya veremos qué pasa”.

El ganador consigue el 7mo sitio para la postemporada y enfrenta al 2do lugar Boston en una serie de primera ronda que empieza el domingo. El perdedor recibe una segunda oportunidad de meterse a los playoffs como el 8vo sitio, recibiendo al ganador del enfrentamiento del viernes entre Atlanta y Charlotte para tener el derecho de medirse ante el líder Miami.