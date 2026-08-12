Un combo grande de 14 nuggets, con etiqueta de NBA, llegará a Puerto Rico.

Sí, a finales de este mes, del 21 al 26 de agosto, los Nuggets de Denver de la NBA se acuartelarán en la isla en el JUMP Sports Development Center, complejo multideportivo y de entrenamiento que fundó el exjugador puertorriqueño José Juan Barea, junto a su socio empresario Ricky Newman.

El equipo completo, como parte de su preparación del tiempo muerto entre temporadas, aceptó la invitación del asistente técnico, función en la que se estrenó la pasada temporada en la NBA el otrora armador mayagüezano.

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“Después del Summer League me he concentrado en el negocio, en JUMP, en las facilidades. No lo había dicho, pero del 21 al 26 vienen los Denver Nuggets. Vienen 14 jugadores a entrenar en JUMP”, dijo Barea.

El exjugador compartió este miércoles la información con medios locales luego de terminar una actividad de reinaguración y clínica de baloncesto en una pequeña cancha que restauró en el Centro Esperanza de Loíza, junto a su JJ Barea Foundation, como iniciativa de la firma Clorox y en colaboración también con la organización sin fines de lucro United Way.

Barea, quien viene de fungir como dirigente al mando durante la Liga de Verano, trabajando principalmente con jugadores jóvenes, explicó que aunque los Nuggets vienen a su centro de entrenamiento, en realidad no harán prácticas formales ya que por disposiciones reglamentarias de la NBA los equipos no pueden comenzar trabajos antes del inicio de los campamentos oficiales de entrenamiento el 22 de septiembre.

Los juegos de exhibición de pretemporada iniciarán el 3 de octubre, y la temporada 2026-2027 arrancará el 20 de octubre.

“Todas las mañanas van a estar entrenando en JUMP, ‘driles’, porque no se puede practicar como equipo. Van a estar alzando pesas, entrenando como equipo y después jugando guerrilla, que lo voy a mezclar con unos cuantos jugadores que escoja del BSN o de la Selección de Puerto Rico, porque nos hacen falta unos cuantos para hacer dos guerrillas a la vez. Estoy bien contento con eso”, expresó Barea terminada la clínica a los pequeñines del Centro Esperanza.

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“El equipo viene completo”, agregó al tiempo que respondió riendo que no jugará en la guerrilla.

“No, no. Yo la voy a organizar, a estar seguro de que todo esté corriendo bien, porque en verano no se puede practicar. Ellos entrenan, hacemos ‘drills’ uno contra uno, muchos tiros, muchas cosas y después juegan”.

Aunque las prácticas oficiales como equipo no están permitidas, Barea explicó que es una especie de tendencia ese tipo de viaje para trabajo físico en grupo, y puso como ejemplo los casos de Luka Doncic, que se llevó a sus compañeros de los Lakers para Eslovenia, y Victor Wembanyama a su equipo de los Spurs de San Antonio para Nanterre, Francia.

Barea dijo que la idea de traer a los Nuggets a Puerto Rico fue iniciativa suya.

“Yo los invité, pero depende de los jugadores (aceptar). Aaron Gordon dijo ‘sí, yo me encargo de esto, yo me encargo de los jugadores, y vamos para allá’. Ahora los Nuggets están contentos de que viene para acá el grupo entero”.

Eso incluye al pívot estrella, el serbio Nikola Jokic, tres veces ganador del premio de Jugador Más Valioso en la NBA, y ganador del trofeo de ‘MVP’ en las Finales de la NBA de 2023, cuando Denver ganó el campeonato de la liga.

Sorprendido con LeBron

Por otro lado, Barea se mostró sorprendido de la decisión de LeBron James de firmar como agente libre con los Sixers de Filadelfia, entre todos los equipos que se mencionaban con posibilidades de ficharlo luego de que el ya legendario jugador anunciara que no regresaría con los Lakers.

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“La NBA no deja de sorprender, siempre se pone mejor”, dijo en reacción al anuncio de que el juego inaugural de los campeones Knicks de Nueva York será precisamente ante los 76ers con LeBron en uniforme.

“Lebron James sigue jugando, que eso es increíble. Me encanta, me sorprendió verlo en Filadelfia, pero yo creo que es algo bueno para todo el mundo y para él, así que va a estar bien interesante este año”.

“En el Este ya son favoritos… a Fildelfia lo veo favorito, por Lebron estar ahí. Y tienen a Brown también, así que va a estar bien interesante. No era un equipo que yo lo tenía en mente, pero yo creo que para él es algo diferente y un equipo que tiene grandes posibilidades de llegar bien lejos, así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que la fanaticada de Philadelphia se lo va a disfrutar un montón”.