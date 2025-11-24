Los Nuggets de Denver perdieron a otro jugador titular. El alero Aaron Gordon estará fuera de manera indefinida debido a una distensión en el tendón de la corva derecha.

El equipo anunció el domingo que Gordon sería reevaluado en cuatro a seis semanas y que “se proporcionarán actualizaciones cuando sea necesario”. Solo jugó tres minutos en la victoria el viernes sobre los Rockets de Houston.

Denver ya está sin Christian Braun después de que el escolta se torciera el tobillo izquierdo el 12 de noviembre en un partido ante los Clippers en Los Ángeles.

Peyton Watson y Spencer Jones fueron titulares el sábado por la noche con Gordon y Braun fuera en una derrota 128-123 ante Russell Westbrook y los Kings de Sacramento. Antes del partido, el entrenador de Denver, David Adelman, dijo que Gordon estaba evaluando sus opciones.

“Sí, está pasando por eso”, afirmó Adelman. “Estamos tratando de asegurarnos de obtener la respuesta correcta, para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas correctas”.

Gordon lidió con una distensión en el tendón de la corva izquierdo la temporada pasada en el juego 7 de la serie de playoffs de segunda ronda contra Oklahoma City. Tuvo ocho puntos y 11 rebotes en poco más de 24 minutos durante una derrota 125-93 que puso fin a la temporada de Denver.

Esta temporada, el dinámico Gordon está promediando 18.5 puntos y 5.9 rebotes.

Gordon, de 30 años, ha sido una pieza integral para los Nuggets desde que fue adquirido en un intercambio con Orlando en marzo de 2021. Gordon ha formado una gran conexión con Nikola Jokic, una amenaza constante de triple-doble, y el escolta Jamal Murray. El trío ayudó a Denver a conseguir su primer título de la NBA en 2023.