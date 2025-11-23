Milwaukee. Cade Cunningham sumó 29 puntos, diez asistencias y ocho rebotes por los Pistons de Detroit, quienes estuvieron candentes con el disparo para vencer el sábado 129-116 a los Bucks de Milwaukee, con lo cual hilvanaron su duodécima victoria.

Jaden Ivey jugó 15 minutos y anotó diez puntos en su primer encuentro con Detroit desde el 1 de enero, cuando se fracturó el peroné derecho. Tobias Harris anotó 18 puntos al jugar por primera vez desde el 1 de noviembre —había lidiado con un esguince en el tobillo derecho.

29 points.

10 dimes.

12th straight win.



Cade Cunningham was in command as the @DetroitPistons moved to 14-2! pic.twitter.com/hfK0EHFsjM — NBA (@NBA) November 23, 2025

Giannis Antetokounmpo se perdió un segundo juego consecutivo con Milwaukee debido a una distensión en el aductor.

PUBLICIDAD

Los Pistons están a una victoria de igualar la racha ganadora más larga en la historia de la franquicia. Detroit ganó 13 compromisos consecutivos en las temporadas 1989-90 y 2003-04, y los conquistó el título de la NBA en ambas temporadas.

Detroit también puso fin a una racha de 13 derrotas en esta serie al vencer a los Bucks por primera vez desde un triunfo de 115-106 en Milwaukee el 3 de enero de 2022. Ésta había sido la segunda racha activa más larga de victorias de un equipo contra otro.

La racha activa más larga de este tipo pertenece a los Clippers de Los Ángeles, que vencieron a los Hornets de Charlotte por decimoquinta vez consecutiva el sábado, 131-116, con 55 puntos de James Harden.

Sacramento se impone ante Denver, pese a 44 puntos de Jokic

En otro partido, Russell Westbrook anotó 15 de sus 21 puntos en el último cuarto contra su antiguo equipo, y los Kings de Sacramento se sobrepusieron a 44 puntos de Nikola Jokic para imponerse, 128-123,sobre los Nuggets de Denver, con lo cual cortaron una racha de ocho tropiezos.

Dennis Schroder también sumó 21 puntos por Sacramento, que perdió cada partido de su mala racha por cifras de dos dígitos —el último por 41 puntos en Memphis el jueves por la noche.

Los Kings parecían encaminados a una novena derrota consecutiva después de quedar atrás por 13 unidades en el tercer cuarto, pero se recuperaron para llevarse el último de tres partidos contra Denver esta temporada.

Russell Westbrook, de los Kings de Sacramento, salta para encestar entre Jamal Murray (izquierda) y Peyton Watson, de los Nuggets de Denver. ( David Zalubowski )

Keegan Murray anotó 19 puntos en su segundo partido tras la cirugía a la que se sometió en la pretemporada en su pulgar izquierdo. DeMar DeRozan añadió 17 unidades, incluyendo una jugada de tres puntos con 12 segundos restantes que definió el duelo.

Fue el segundo partido consecutivo en casa en el que los Nuggets cayeron ante un equipo con una racha prolongada de derrotas. Chicago les propinó su primer revés en casa el lunes por la noche para detener una seguidilla de cinco tropiezos.

Jokic anotó 19 puntos en el último cuarto. Terminó con 13 rebotes y siete asistencias.