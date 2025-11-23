La Selección Nacional de voleibol masculino Sub-17 venció este sábado en cinco parciales a México en el Campeonato Continental Norceca de dicha categoría para asegurar su pase a la final del torneo.

En suelo nicaragüense, los boricuas derrotaron a los mexicanos por marcadores de 16-25, 25-23, 25-21 y 17-25.

Puerto Rico se medirá a Cuba este domingo a las 6:00 p.m. (hora de la isla) en busca de retener el título y por el boleto al Campeonato Mundial FIVB de la categoría.

“Excelente partido, excelente contrincante, el ánimo estuvo brutal, los ánimos estuvieron en las nubes. Se logró el objetivo y vamos por el oro ahora”, expresó el capitán de Puerto Rico, Héctor Lavergne, en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

México arrancó con ventaja, pero Puerto Rico reaccionó con fuerza para llevarse los siguientes dos sets. Los aztecas respondieron en el cuarto parcial y forzaron el desempate, donde los boricuas cerraron con la victoria.

Los aztecas dominaron el ataque 61-59 y el bloqueo 6-5, mientras que los boricuas fueron superiores en el servicio 7-3. Puerto Rico supo capitalizar 27 errores mexicanos.

Antonio Figueroa con 19 puntos, Elvis González con 18 tantos y Emilio Machín con 11 unidades fueron los máximos anotadores boricuas.

Francisco Romero brilló por México con 31 puntos.

“Venimos con este proyecto dándole continuidad y vamos a defender el título. Ahora nos toca enfrentar a los hermanos de Cuba, que hizo un gran juego ante Estados Unidos. México salió bastante fuerte, pudimos defender la pelota, retomar el servicio en el quinto set que nos había ayudado en los parciales anteriores y logramos el objetivo”, comentó, de otro lado, el entrenador puertorriqueño, Hernán Torres.

Ahora, México enfrentará a Estados Unidos a las 4:00 p.m. por la medalla de bronce.