Los Cangrejeros de Santurce le propinaron el sábado una blanqueada, 1-0, a domicilio a los Indios de Mayagüez en la continuación de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

La única carrera de Santurce llegó tras un elevado de sacrificio hacia el jardín izquierdo del receptor Brian Navarreto, quien empujó a Roy Morales en la séptima entrada.

El derecho Patrick Halligan no las tuvo todas consigo en el episodio. Morales y Shed Long Jr. conectaron inatrapables consecutivos y luego protagonizaron un doble robo de bases antes que pudiera conseguir retirar a Johneshwy Fargas con un ponche.

Luego, el derecho llenó las bases al darle un boleto intencional a Andrew Velázquez y Navarreto pegó el batazo que fue clave en la victoria.

Blane Abeyta (2-0) se adjudicó la victoria luego de lanzar dos entradas en labor de relevo, en las que toleró tres imparables. En tanto, Robert Gellsman se apuntó su segundo salvamento de la temporada.

Halligan (0-1) cargó con el revés en su actuación de una entrada. Santurce se mantiene en el tope de la tabla de posiciones con récord de 9-2 y Mayagüez se mantiene en el cuarto lugar con marca de 4-7.

Las novenas vuelven a enfrentarse este domingo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Ponce domó a la ‘Yegüita’

En otro duelo, los Leones de Ponce se adueñaron del Estadio Yldefonso Solá Morales al derrotar a los Criollos de Caguas, 11-4.

Con el triunfo, los Leones empatan con los Gigantes de Carolina en el segundo lugar luego de acumular récord de 7-4. Caguas, por su parte, colocó el suyo en 3-8.

Los Criollos salieron al terreno agresivos y amenazaron al llenar las almohadillas, sin outs, en el primer episodio, pero, el abridor de los Leones, Bryant Salgado, retiró por la vía del ponche al peligroso Luis Vázquez.

Luego, los jugadores del cuadro interior ponceño acabaron la amenaza con un doble play en un batazo del importado Elijah Dunham.

La novena cagüeña llenó las bases sin outs con dos boletos gratis y el primer inatrapable de Gusta Meléndez en su carrera en la LBPRC.

Con ese panorama en el terreno, Max Burt pegó un sencillo impulsor de las primeras dos carreras de Caguas en el partido. Acto seguido, Bryan Torres se sacrificó con elevado al predio izquierdo para colocar la pizarra 3-0.

El zurdo de los Criollos Brendan Celluci dominó a los primeros dos bateadores que enfrentó en el tercer acto antes que Aldemar Burgos conectara el primer indiscutible de los Leones en el desafío. A Burgos le siguió Dalton Guthrie, quien con un doble al jardín central remolcó la primera anotación de Ponce. Hasta ahí llegó la apertura de Celluci.

El dirigente de los Criollos, Ramón Vázquez, entró al terreno para traer a Christian Torres. El zurdo fue recibido por Jesmuel Valentín con un batazo que se extendió al jardín central y acercó a los visitantes 3-2.

Los Leones le dieron vuelta al pizarrón 4-3 en la quinta entrada con dos carreras que fueron impulsadas por un doble, que dio contra la verja del jardín central, del importado Anthony Calarco. No obstante, en la parte baja, los brazos del equipo selvático volvieron a confrontar problemas. El zurdo Julio Torres le dio un boleto gratis a Vimael Machín, el derecho Eric García le dio un pelotazo a Luis Vázquez y Elijah Dunham se sacrificó con elevado para empatar el partido 4-4.

La sexta entrada se presentó con un nuevo grito ponceño cuando tenían dos outs en su cuenta. El descontrol se apoderó del brazo de Wyatt Olds y le dio base por bolas a D´Shawn Knowles y Kevin Santa. Burgos, con un indiscutible al bosque izquierdo volvió a darle la delantera a Ponce, 5-4.

Dalton Guthrie conectó un hit que provocó un error en la antesala de Burt para el 6-4.

Un triple de Jesmuel Valentín remolcó dos anotaciones más para el 8-4 en la octava entrada. Los Leones pisaron una vez más el plato luego que el derecho Gabriel Cotto concediera la quinta base por bolas en el episodio.

En la novena, Ponce pisó el plato en dos ocasiones para ampliar su ventaja 11-4.

El derecho Harold Cortijo (1-0) se quedó con la victoria en su labor de dos tercios de entradas. En cambio, Olds (0-1) se agenció la derrota al permitir dos carreras limpias en un episodio.

Los Criollos visitarán este domingo a los Leones en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

En racha los Senadores

Los Senadores de San Juan entraron a su primera racha ganadora luego de blanquear, 4-0, a los Gigantes en el Estadio Hiram Bithorn.

El triunfo representó su tercer triunfo en la campaña, en la que cada novena ha jugado 11 partidos. El segundo consecutivo luego de que el viernes doblegaran a los Cangrejeros 12-3. Por su parte, Carolina coloca su marca en 7-4.

A la ofensiva lucieron Yariel González y Roberto Enríquez. González bateó de 3-2 con una anotada, mientras que Enríquez se fue de 5-3 con una impulsada.

Un sencillo de Abdiel Layer le dio a los Senadores su primera carrera, en las piernas de Calvin Estrada, en el cuarto acto.

Posteriormente, en la séptima entrada, un triple de Delvin Pérez produjo la segunda anotación de la novena capitalina ante sus antiguos compañeros. En el siguiente turno, Enríquez guio a Pérez al plato con una roleta que se extendió al jardín central para el 3-0.

El corredor emergente Kenen Irizarry rayó una carrera más con un sencillo de Darlin Moquete para el 4-0 en el octavo episodio.

La victoria le correspondió al derecho Raúl Rivera (1-0) luego de no permitir carreras en tres y dos tercios de entradas, en las que toleró dos hits y propinó tres ponches. El zurdo R.J. Martínez (1-1) sufrió el revés al darle paso a una carrera limpia en tres y un tercio de entrada.

Los Gigantes recibirán este domingo a los Senadores en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Los partidos podrán verse a través de la página oficial de la LBPRC: www.ligapr.com.