Con cinco jugadores en doble dígito y en cuatro parciales, los Patriotas de Lares derrotaron el sábado a los Mets de Guaynabo en el único partido en calendario de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), que se celebró en el Coliseo Mario “Quijote” Morales,

Los marcadores fueron 25-19, 19-25, 27-25 y 25-23.

Con el triunfo, los Patriotas (8-4 y 23 puntos acumulados) regresan a la segunda posición en la tabla, compartiéndola con los Plataneros de Corozal.

El colocador Luis Ruiz brilló con 37 asistencias, distribuyendo el juego para cinco atacantes en doble dígito.

La ofensiva fue liderada por Jair Santiago, quien sumó 26 puntos. Le siguieron Nick West con 14 unidades, Francisco Guzmán con 13, Jonathan Rodríguez con 12 y Jovanny Torres con 11.

Por Guaynabo, que sufrió su cuarta derrota consecutiva, Johansen Negrón fue la figura principal con 24 puntos, acompañado por Inovel Romero con 13.

Los Mets continúan en el frío sótano con marca de 2-10 y apenas ocho puntos.

La LVSM continúa este domingo con los Changos de Narajito versus los Caribes de San Sebastián (5:00 p.m.), los Gigantes de Adjuntas ante los Plataneros (7:00 p.m.) y los Cafeteros de Yauco frente a los Gigantes de Carolina (6:00 p.m.)