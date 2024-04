El torneo 2024 del Baloncesto Superior Nacional aún no tiene una semana completa pero las emociones en los primeros 12 juegos que se habían jugando hasta el domingo han servido para probar algo: la liga está más dura.

Para comprender esto basta con ver que el equipo Osos de Manatí, que el año pasado solo ganó 11 partidos, arrancó la campaña ganando sus primeros dos frente a equipos de buen nivel, y que el otro equipo que fue la ‘cherry’ del torneo pasado, hoy los Criollos de Caguas y el año pasado conocidos como los Grises de Humacao, han tirado dos partidos con sabor a playoffs y ganado uno de ellos sobre los subcampeones Vaqueros de Bayamón.

PUBLICIDAD

Del resto, es temprano para tirar tendencias de superioridad o inferioridad. Salvo lo que fue el primer revés de los Leones de Ponce frente a los Santeros de Aguada, todos los juegos han sido luchados y literalmente se han definidos por cerrados márgenes.

Ya que hablamos de los Leones, éstos solo habían jugado hasta el domingo un partido y fueron ampliamente dominados, lo que ha levantado inmediatas preocupaciones en la Ciudad Señorial.

De forma inversa, los Capitanes de Arecibo también han jugado un solo partido, el cual ganaron frente a los Piratas de Quebradillas, pero la muestra fue buena para levantar los ánimos en Arecibo, donde muchos se preguntaban si habría vida después de Walter Hodge y David Huertas, quienes ahora están en Santurce y Carolina, respectivamente.

Igual también se respiran lindas sensaciones en el Oeste dado a que los Indios de Mayagüez arrancaron con dos victorias frente a los Atléticos y Piratas, que son sus rivales de sección.

Para el resto, incluidos los campeones Gigantes, Mets, Cangrejeros, Santeros, Vaqueros y Atléticos los arranques han sido competitivos.

Los Piratas, por su parte, han caído dos veces, con resultados bien luchados, lo que en esencia no debe causa mayores preocupaciones por ahora.

Ya en próximas semanas veremos cómo se va modificando este Power Ranking, el cual servirá para ir dando una tendencia en ruta al nuevo campeonato.

La tropa de Osuna ha arrancado con fuerza la temporada probando que no son el mismo equipo del año pasado, aún cuando todavía no cuentan con todas sus armas. Iniciaron la campaña dándole un tumbe a los Mets en su apertura como visitante y luego se impusieron sobre los aguerridos Atléticos en su apertura en la Atenas de Puerto Rico. Y todavía no tienen en su nómina activa a Ethan Thompson y Jhivvan Jackson.

PUBLICIDAD

📊

CAPI - 22 PTS / 6 REB / 3 AST

PERKINS - 21 PTS / 8 REB

JOHNED - 9 PTS / 3 REB / 2 AST



GEORGIE TIME☝️ #SomosUno pic.twitter.com/HMYZQBd81A — Indios de Mayagüez (@IndiosBSNPR) April 8, 2024

La tribu es otro equipo que ha arrancado con fuerza y merecería ser el primero del ranking a no ser porque los Osos vienen de ganar solo ** juegos en el 2023. Pero el equipo de Christian Dalmau ha hecho un gran punto de exclamación al imponerse en sus primeros dos juegos a los Atléticos y Piratas, quienes estuvieron sobre ellos en la tabla de posiciones finales. Jorge Pacheco y Nick Perkins lideran la ofensiva del equipo.

Alfonso Plummer tuvo ya un primer gran juego en Arecibo, dando a muchos alegrías de que el jugador que llego a cambio de Walter Hodge tiene talento. ( Suministrada Capitanes de Arecibo / David Maldonado )

La tropa arecibeña ha jugado solo un partido en lo que va de la joven temporada pero su triunfo local sobre los Piratas fue de impacto y les ha llevado a esta alta clasificación. En el partido el equipo mostró que en David Stockton han encontrado a un jugador que hará que no extrañen a Walter Hodge y el gran retorno a juego de Raymond Cintrón Jr. y el gran debut de Alfonso Plummer ha comenzado a crear ilusiones en la Villa del Capitán Correa aún cuando todavía falta la llegada de Justin Reyes.

GANÓ ARECIBO 🙌 Stockton lo sentenció en el Petaca 🔥🏀 #LaLigaMásDura pic.twitter.com/ULiQjqo02C — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) April 7, 2024

La tropa de José Juan Barea recibió la temporada siendo el primer victimario del primer clasificado Osos de Manatí, pero se repuso dándole a los Vaqueros su primera derrota del año en el Rancho. Las sensaciones de lo que ha presentado los Mets son llamativas. Echan de menos, por lesión, a su mariscal de campo, Gray Browne, lo que deberá representar un extra a su potencial cuando éste de reintegre a juego.

JJ Barea vio a Guaynabo dividir honores frente a Manatí y Bayamón en sus primeros dos juegos. ( nahira )

Los campeones nacionales cayeron vencidos en su primera aparición, ante los Vaqueros, pero botaron rápido el golpe al imponerse en su segunda salida ante los Cangrejeros en el Clemente. Obviamente los monarcas iniciaron el torneo incompletos, porque juegan sin Tremont Waters y George Conditt IV apenas comenzaría a jugar anoche cuando Carolina visitar a a Guaynabo.

PUBLICIDAD

CUCO SE PONE LA CAPA EN CASA 🔥🔥🔥 #LaLigaMasDura pic.twitter.com/hueNxQIDfl — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) April 8, 2024

Una de las grandes sorpresas del joven torneo lo es el nivel con el que se han presentado a jugar los Criollos. Perdieron su primer partido en San Germán, en un juego cerrado, por tan solo cuatro puntos, y se impusieron el domingo, en su segundo partido, frente a los Vaqueros, en tiempo extra, por final 85-80. Sus juegos han parecido ser partidos de playoffs. Y es lo perfecto para marcar su retorno a la liga. Los importados Louis King y Travis Trice lideran la ofensiva con 21.0 y 17.0 puntos por juegos, respectivamente.

Ángel Matías y los Cangrejeros están cayendo en ritmo. ( Josian Bruno Gómez )

Arrancaron la temporada venciendo a los Santeros de Aguada y luego cayeron ante los campeones Gigantes. Ambos juegos fueron en el Clemente, y el equipo da muestras que está todavía buscando acomplamiento a sus nuevas fichas. Walter Hodge comenzó a entrar en calor en el segundo de los partidos. La tropa crustácea tiene mucho talento, y luce ser que lo que les falta de acomplamiento llegará.

Dirigidos por Omar González, los Santeros marcaron su retorno al BSN luego de tres años en Fajardo con un partido visitante en Santurce, donde cayeron vencidos, pero luego marcaron un retorno triunfal a al Coliseo Ismael ‘Chavalillo’ Delgado imponiéndose por amplio marcador a los Leones de Ponce. En la victoria permeó el juego colectivo. Desarrollarse así ser importante para que no echen de menos a los talentos que aún no están disponibles para jugar como Iván Gandía (en en P.R. pero lesionado), John Holland y Davon Reed (no ha firmado).

Los Vaqueros de Onzie Branch iniciaron el torneo jugando para 1-2. ( Nahira Montcourt )

Los subcampeones iniciaron la temporada llevándose al campeón en el Calentón, pero luego han sufrido derrotas ante los Mets en el Rancho y ante los sorprendentes Criollos en la Roger Mendoza de Caguas. La tropa de Nelson Colón está en una transición, con ocho nuevos jugadores y aún está sin su capitán Ángel Rodríguez. Para ellos el ascenso es cuestión de tiempo porque en cada revés ha estado en juego y tiene el talento para sacar algunos de esos juegos.

PUBLICIDAD

La escuadra de Eddie Casiano ha perdido dos de tres pero en las dos derrotas ha probado que pese a los cambios de refuerzos que tuvo que hacer seguirá siendo un hueso duro de roer. Ganó en casa por cuatro puntos sobre Caguas en su primer partido de la temporada, luego perdió por solo dos en Manatí y por siete en Mayagüez, en tiempo extra. El torneo recién inicia y como todos los equipos, falta ritmo. Habrá que ver si su desarrollo en la campaña les impulsará a ser de los del tope o de los que tendrán que josear cada victoria.

Pachy Cruz conversa con Gilberto Clavell durante uno de sus primeros partidos de la temporada. ( BSN )

El equipo que arrasó a diestra y siniestra el año pasado guiados por la dupla sensacional de refuerzos Brandon Knight y Hassam Whiteside no ha tenido el esperado inicio de temporada, cayendo vencidos en sus primeros dos juegos, estos de visita, en Mayagüez y Arecibo. Ambas derrotas fueron cerradas, lo que evidencia que para ellos es cuestión de tiempo para que comiencen a sumar victorias.

Los selváticos cayeron el sábado en su primer juego de la temporada en Aguada. Fueron aplastados por los inspirados Santeros, que jugaban su primer partido en tres años en Aguada. Sus refuerzos no lucieron ser imponentes en ese primer juego, y Ponce necesita que sí lo sean. Una primera muestra no es justa para evaluar el talento, pero no hay dudas que cayó como una pesadilla en la Ciudad Señorial que vio al equipo terminar fuerte luego de un pobre inicio de temporada el año pasado. Sergio Hernández está nuevamente al frente del equipo y hay muchos pendientes de si la fórmula funcionará.