Después de abrir las semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con un partido de infarto, los Osos se lanzarán el domingo al tabloncillo del Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, de Manatí, en busca de aumentar su ventaja a 2-0 sobre los Gigantes de Carolina sin el refuerzo Cheick Diallo.

Manatí no contará con Diallo para el segundo juego de la ronda semifinal porque el importado maliense se estará casando ese día en Nueva York, informó el dirigente de los Osos, Iván Ríos. Pero el exenebeísta no estará mucho tiempo fuera de las filas de los Osos porque el lunes regrerá a la isla.

La baja de Diallo es una significativa para el conjunto manatieño, ya que acumula un promedio de 17.2 puntos y 7.2 rebotes en los ocho partidos que ha disputado en los playoffs. Y sin un sustituto para Diallo, el dirigente de los Osos, Iván Ríos, apostará a que Tyler Davis ayude a contener en la pintura a Thomas Robinson, importado de Carolina.

“Nadie viene. Tenemos que aguantar como machos… No tiramos hoy a Tyler (Davis) porque tiene un espasmo en la espalda, pero esperemos que de aquí a allá pueda hacerle fuerza a Thomas Robinson. Yo pienso que ahí empatamos un poquito”, contestó Ríos a preguntas de Primera Hora después del triunfo en tiempo extra de los Osos en Carolina con marcador de 109-104.

Ríos reveló que, originalmente, el segundo juego de la serie iba a llevarse a cabo el viernes y no el domingo. El cambio de fecha ocurrió a raíz del quinceañero de la hija del entrenador de los Gigantes, Carlos González, y los Osos accedieron, aunque sabían que el domingo no contarían con Diallo.

“El juego se suponía que fuera viernes, pero yo sé la actividad que tiene Carlos (González). ¿Cómo no íbamos a ayudar a Carlos González en ese momento cuando él dejó unas Olimpiadas para ir a esa actividad? Era un acto que yo no podía hacer. Por eso accedimos a mover el juego sabiendo que no íbamos a tener a Diallo”, indicó Ríos.

Sin embargo, no todas son malas noticias para Manatí de cara al segundo desafío de la ronda semifinal. Y es que la escuadra tendrá de vuelta al joven escolta Ethan Thompson, primera selección del Sorteo de Novatos 2024.

Ethan Thompson, de los Osos de Manatí, lanzó un par de canastos antes del primer juego de la semifinal contra los Gigantes de Carolina, pero no vio acción. ( José Santana / BSN )

Thompson no ve acción en el BSN desde el 30 de mayo porque estuvo participando en múltiples entrenamientos con equipos de la NBA y en la Summer League. Antes de partir para Estados Unidos, el trespuntista se había consolidado como una de las principales figuras de los Osos con una media de 15.7 tantos en 12 desafíos.

Y para defender la casa, Manatí necesitará toda la ayuda posible ante unos Gigantes que el miércoles pasado los hicieron pasar un susto tras borrar un déficit de 21 puntos en el cuarto parcial.

Aún en un Coliseo Guillermo Angulo que parecía que estallaba con cada canasto de la impresionante corrida de Carolina, los Osos sobrevivieron en tiempo extra porque Isaac Sosa y Alexander Morales se sumaron para 14 puntos. Una experiencia que le dio una importante lección al quinteto del apoderado e intérprete de música urbana, Ozuna.

“Nos enseñó a no cambiar lo que da resultados. Nos estaba dando resultados el movimiento de la pelota, jugando la cortina alta y de ahí repartiendo el partido. Eso es lo que no puede cambiar. Jugar a un pase y un tiro contra ese equipo, no vas a poder porque eso es lo que va a pasar. Van a hacer un avance de 32-14 y ahí es donde se viró el juego”, compartió Ríos.

González, por su parte, expresó que, para retomar la ventaja de localía en la serie, los Gigantes deberán salir más agresivos y evitar que cinco jugadores de los Osos conviertan 15 puntos o más.

Los canasteros de Manatí que anotaron o superaron dicha cifra en el primer partido fueron Norris Cole (21), Isaac Sosa (20), Jhivvan Jackson (20), Alexander Morales (19) y Jamil Wilson (15). De hecho, estos cinco jugadores se combinaron para los 18 triples que atinaron los Osos.

“No fuimos responsables en los detalles durante todo el juego y tenemos que ser más disciplinados en ese aspecto. Es imposible que ellos tengan tantas oportunidades de atacar… Tenemos que salir a jugar duro. Es imposible que cinco jugadores anoten sobre 15 puntos”, señaló el técnico de los campeones defensores a este diario.

Jhivvan Jackson anotó seis de los 16 triples de los Osos de Manatí en el primer juego de las semifinales del BSN. ( BSN )

Cerca el regreso de los olímpicos

Esta serie podría cambiar drásticamente en los próximos días con la eliminación de Puerto Rico en el torneo de baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego de que la Selección Nacional no pudiera avanzar de la fase de grupos, Tremont Waters y George Conditt IV se reintegrarán a Carolina y Jordan Howard y Chris Ortiz a Manatí.

Empero, González afirmó que no le está dando cabeza a esta situación y solo está enfocado en empatar la serie el domingo con los jugadores que tiene disponibles.

“Eso no viene para el próximo juego. Todavía falta. Eso sería para el tercer juego, pienso yo. Ahora mismo tengo que pensar con el grupo que tenemos. Cuando lleguen ellos, pues pensaré en eso y buscaré que estén en el ritmo que estamos”, sentenció.

El tercer juego de la semifinal entre los Osos y los Gigantes está programado para el martes, 6 de agosto, en Carolina.