El apoderado de los Piratas de Quebradillas dijo que tiene los votos para poder enmendar el reglamento del Baloncesto Superior Nacional para mudar a su franquicia para otra sede.

Roberto Rocca lo dijo así en el programa radial Dugout de Radio Once (1120 AM) y Única Radio (WNIK 1230 AM) este lunes, luego de que los Piratas preservaran a duras penas su vida el domingo en la serie de cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ante los Vaqueros de Bayamón.

Según le dijo Roca al periodista Pachy Rodríguez, los Piratas podrían estar en movimiento para la temporada del 2022, ya sea a otro municipio o en receson porque no ha contado con el respaldo deseado de la fanaticada

“Se me hace difícil entender al fanático de Quebradillas. Conseguimos un campeonato, llegamos a dos finales y varias semifinales. No le puedo hacer caso a los coaches de redes sociales por qué quieren que cambie a todo el equipo. No los entiendo. Ayer jugamos de visitante (en Quebradillas) contra Bayamón”, dijo Roca.

Mudarse, sin embargo, no será tan fácil. Existe en el BSN una regla llamadas Franquicias Fundadoras creada para evitar que equipos que sean base y pilares de la Liga cambien de sede y dejen un vacío en la plaza. Esa regla recibió enmiendas en años recientes. Para poder cambiar de sede una franquicia fundadora necesitaría someter una razón por “causa extraordinaria” y contar con el voto unánime de los apoderados.

La regla también aplica para las Franquicias Fundadoras de Ponce, San Germán, Arecibo y Bayamón.

Los Piratas preservaron la vida el domingo en tiempo extra ante los Vaqueros en el coliseo Raymond Dalmau. Según Roca, la mayoría de los fanáticos pertenecían a Bayamón, lo que ocurre en otras canchas visitantes en donde juega los campeones defensores.

Quebradillas, como los Vaqueros, es una de las franquicias tradicionales del BSN. Ha tenido periodos de inactividad en la Liga y ha jugado en otros pueblos, aunque nunca bajo el nombre de los Piratas. Ha resurgido de la inactividad por medio de traslado de otros municipios, como ocurrió con la mudanza de Caguas en el 2009 a Quebradillas, que freno una ausencia del equipo desde el 2005. Igualmente como franquicia nueva, como sucedió cuando el equipo campeón que era Caguas se fue a Manatí y varios años después a Fajardo. Es el mismo equipo que este año se mudó a Carolina.

Los Piratas jugaron este año para 18-14 en la temporada regular y finalizaron en el cuarto lugar del Grupo A. La posición no le benefició al equipo que tuvo que cruzar en cuartos de final contra los Vaqueros que quedaron primeros en el Grupo B. Para colmo, los Piratas sufrieron una dura derrota el jueves en el coliseo Raymond Dalmau, cuando desperdiciaron una ventaja de 10 puntos con 1:04 por jugar y perdieron el juego en la ralla.