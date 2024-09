El director de torneo del Baloncesto Superior Nacional, el licenciado José Couto, tiene a todo el mundo a la espera de una decisión que afectará de una forma u otra el balance de la liga: el futuro de Tai Odiase.

Durante la primera reunión de tenedores en la temporada muerta del torneo celebrada el pasado lunes, el BSN determinó que Odiase, quien fue nacionalizado por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) a mediados de agosto, ingresará al Sorteo de Nuevo Ingreso 2025.

En un comunicado, la liga indicó que la decisión fue como cumplimiento del Artículo 30.9, Inciso 2, del Reglamento General que establece que “será elegible para participar en los torneos de la Liga Superior de Baloncesto de Puerto Rico toda persona que cumpla con alguna de las siguientes condiciones: haya nacido en Puerto Rico, sea elegible para participar con el Equipo Nacional, haya hecho de Puerto Rico su lugar de residencia por no menos de tres años anteriores al comienzo del torneo en el cual se esté solicitando su participación, sea hijo de padre o madre nacido en Puerto Rico, o sea nieto de persona nacida en Puerto Rico”.

Los Piratas de Quebradillas, equipo al que perteneció el centro de origen nigeriano como refuerzo en la campaña 2024, solicitaron que el jugador permanezca en sus filas como reserva.

El coapoderado de los Piratas, el licenciado Lee Sepulvado, explicó a Primera Hora que la intención de la franquicia es reservar a Odiase, pero como nativo.

Según Sepulvado, la razón por la que los corsarios hicieron este reclamo es porque en el pasado, cuando importados como Mario Butler (Titanes de Morovis) y Rolando Frazer (Polluelos de Aibonito) se convirtieron en nativos, se mantuvieron en los equipos a los que pertenecían como reservas y no ingresaron al sorteo. Cabe señalar que los dos canasteros antes mencionados contaban con varios años de experiencia en la liga y residían en la isla cuando sucedió el cambio, mientras que Odiase apenas debutó la campaña pasada.

“No existe un solo precedente en el BSN de un equipo que teniendo un refuerzo, lo conviertan en nativo y se lo quiten. Tai Odiase lo identificamos nosotros, lo traemos nosotros, le metimos más de $100,000 en salario y nosotros no tenemos culpa de que una regla lo haya convertido en nativo. No me pueden quitar los derechos que tengo sobre él”, alegó el coapoderado de Quebradillas en entrevista telefónica.

Ante esta situación, el BSN le concedió a los demás apoderados un periodo, que vence el lunes a las 11:59 de la noche, para presentar su posición por escrito. Una vez finalice este periodo, el director de torneo de la liga tendrá un término de hasta 10 días para adjudicar.

No obstante, Couto adelantó a este medio que sus expectativas son tener una resolución en o antes del viernes, 27 de septiembre.

Por su parte, Sepulvado sostuvo que entiende que, si los demás tenedores tienen que escoger, preferirían que Odiase permanezca con los corsarios debido a que comprenden la inversión que la franquicia quebradillana ha hecho con el pívot de 28 años y 6′9″ de estatura.

El licenciado compartió a este diario que Odiase le costó a los Piratas $101,500, de acuerdo con los salarios reportados al BSN. Adicional a eso, el jugador recibió un 10 por ciento en comisiones, estadía y transportación, como suele suceder con los refuerzos, por lo que los gastos superan los $120,000, según Sepulvado.

Tai Odiase, de los Piratas de Quebradillas, donquea el balón contra los Gigantes de Carolina en los cuartos de final 2024. ( BSN )

La realidad es que el equipo que termine con Odiase obtendrá a un jugador de impacto que viene de promediar 19.1 puntos y 6.8 rebotes en los 29 partidos que vio acción junto a los Piratas durante la temporada pasada.

Y es que la Junta de Directores de la liga desea revivir la enmienda que permite a todos los equipos tener derechos a tres refuerzos. Actualmente, solo pueden tener dos, aunque los campeones Criollos de Caguas jugaron este año con el trío de Travis Trice, Akil Mitchell y Louis King por ser una franquicia de expansión.

De mantenerse las cosas como están, Odiase entraría al sorteo y podría ser jugador de los Vaqueros de Bayamón, quienes tienen el primer turno de la primera ronda debido a que tuvieron el peor récord en la liga (10-24). Los Piratas, si Couto decide que conserven los derechos, o los Vaqueros podrían tener la próxima temporada a Odiase en sus filas junto a otros tres importados. Una fórmula que los convertiría de inmediato en contendientes al título.

“Si es justo o no en términos competitivos, no tiene que ver nada con las reglas. Por ejemplo, Carolina tiene a dos grandes jugadores que escogieron en el sorteo (Tremont Waters y George Conditt IV). ¿Es justo que Carolina haya seleccionado uno detrás de otro a quizás los mejores jugadores nativos en los últimos 20 años? ¿Carolina hizo algo malo? No, por favor”, opinó Sepulvado.

Niega rumores de venta de los Piratas

Por otro lado, el coapoderado negó los rumores de que la franquicia de los Piratas está a la venta.

“A cualquier dueño de un negocio que tú le digas: ‘Oye, me interesa tu negocio’, te va a escuchar. Los Piratas ahora mismo no están a la venta, pero si alguien hace una oferta sería tonto de un dueño de un negocio negarse a escucharla”, aseguró Sepulvado.

En cambio, indicó que tampoco han surgido acercamientos por personas interesadas en comprar el equipo. Actualmente, el alcalde de Isabela, junto a Wisin, Víctor Manuelle y el productor Paco López, están gestionando el regreso de los Gallitos al BSN y lo tendrán que hacer a través de un traslado de franquicia después de que los tenedores votaron unánimemente en contra de franquicias de expansión para el 2025.