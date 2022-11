La lista de candidatos para ocupar la posición de dirigente de los Piratas de Quebradillas consistía de un solo nombre: Rafael “Pachy” Cruz.

Tan pronto culminó la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), la gerencia abrió el canal de comunicación con Cruz para conocer su disponibilidad luego de 28 años atado a los Capitanes de Arecibo. Cruz estampó hoy jueves su firma en el contrato para hacer oficial su integración a los Piratas por los próximas tres temporadas del BSN.

“Pachy se convirtió en nuestra primera opción y tan pronto supimos que estaba disponible, iniciamos las conversaciones. Estamos entusiasmados con el proyecto y el nuevo capítulo que vamos a comenzar juntos”, sostuvo Lee Sepulvado, coapoderado de la franquicia.

Cruz cerró el capítulo en su historia con los Capitanes luego de siete temporadas como dirigente. En ese periodo ganó tres campeonatos. También jugó para el equipo de su ciudad natal de Arecibo durante las primeras 20 de sus 21 campañas como jugador. Durante ese tiempo también fue campeón tres veces, incluido el cetro del 2005 que fue el primero de la organización en 46 años.

“Estoy emocionado y agradecido de que una franquicia con tanta historia como los Piratas me haya tomado en consideración para ser el líder del equipo”, reaccionó Cruz.

“Sentimentalmente fue difícil. Esto es un negocio por el bienestar de mi familia. Llegó el momento, tomé la decisión y estoy listo para el nuevo reto. No lo tenía planificado. Uno sale de la zona de confort y ahora estoy en una franquicia nueva. Me concentro en los retos y las cosas positivas. Me siento agradecido de que hayan pensado en mí para unirme a la familia de los Piratas de Quebradillas”, agregó.

La próxima temporada del BSN comenzará el 22 de marzo 2023.