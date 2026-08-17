Los Santeros de Aguada lograron empatar la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al superar el domingo a los Vaqueros de Bayamón, 67-64 ante casa llena en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

Rigoberto Mendoza fue la gran figura ofensiva de los ganadores, principalmente en el inicio del partido, mientras la defensa de Manny Camper sobre el también quisqueyano Jassel Pérez fue fundamental para mantenerlo a raya.

El propio Camper logró un canastazo de triple mérito con menos de un minuto por jugarse que probó ser decisivo en el choque.

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El quinto partdo está pautado para jugarse el miércoles en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Aunque Bayamón arrancó con un avance inicial de 5-0, Aguada necesitó poco tiempo para tomar el control del partido.

Mendoza tomó la batuta ofensiva por los locales y con 15 puntos en los primeros diez minutos, le dio la temprana delantera a los Santeros, 24-14.

El veterano canastero descansó la mayor parte del segundo periodo, pero Aguada, con una férrea defensa frente a los Vaqueros, logró ampliar levemente la ventaja y se fue al descanso arriba, 42-28.

El tiro a larga distancia fue una de las principales armas de los locales durante la primera mitad. Los Santeros conectaron ocho triples en los primeros 20 minutos, en comparación con tres de los Vaqueros.

Bayamón, sin embargo, reaccionó después del descanso.

Tras un triple de Mendoza para comenzar la segunda mitad, los Vaqueros respondieron con una corrida de 10-0 para reducir la diferencia a nueve puntos, 47-38. Iván Gandía contestó desde larga distancia, pero Bayamón volvió a atacar con una racha de 8-0 para acercarse 50-46.

Los campeones defensores ganaron el tercer parcial 20-10 y, al entrar a los últimos diez minutos, la ventaja de los Santeros se había reducido a cuatro puntos, 52-48.

Con tres minutos por jugar, Aguada dominaba 60-57. Pérez anotó en la pintura para colocar a Bayamón a la mínima, 60-59, y tras una pérdida de balón de los Santeros, Gary Browne convirtió desde la línea de tiradas libres para darle a los Vaqueros ventaja 61-60.

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Los equipos intercambiaron la delantera hasta que Camper apareció en el momento decisivo con un triple para colocar a los Santeros al frente 66-64 con 45.9 segundos por jugar. Bayamón no pudo responder y Camper regresó a la línea de tiradas libres para añadir un punto más y establecer el 67-64 con 14.4 segundos en el reloj.

Los Vaqueros tuvieron una última oportunidad, pero no pudieron convertir y los Santeros celebraron frente a su fanaticada una victoria que empató la final.

Mendoza lideró a Aguada con 22 puntos y cinco rebotes. Camper añadió 16 puntos y cuatro rebotes, mientras Iván Gandía y Jacob Wiley aportaron nueve unidades cada uno.

Por Bayamón, Renaldo Balkman terminó con 12 puntos y nueve rebotes. Damian Jones registró un doble-doble de 11 puntos y 11 rebotes, Browne añadió 10 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias, y Chris McCullough finalizó con 10 unidades.

Pérez, quien había sido clave en la ofensiva vaquera en sus primeras dos victorias, terminó el partido con siete tantos.