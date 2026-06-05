San Antonio. El camino hacia la Final de la NBA no fue precisamente fácil para los Spurs de San Antonio.

Tuvieron -y perdieron- la ventaja de jugar en casa en la primera ronda contra Portland, antes de recuperarse y ganar la serie. En la segunda ronda, contra Minnesota, ocurrió lo mismo. En la final de la Conferencia Oeste, contra Oklahoma City, perdían por 2-1 antes de encontrar la manera de derrotar a los Thunder, defensores del título, en siete partidos.

Y ahora, la final. Tenían la ventaja de jugar en casa y la perdieron en el primer partido contra los Knicks de Nueva York. Adversidad, hola de nuevo.

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“Hemos sido consistentes en ese aspecto”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, el jueves mientras su equipo se preparaba para el Juego 2 el viernes por la noche. “Creo que una cosa que hemos aprendido en nuestras tres series es que las series son largas. Los partidos son largos. Las cosas cambian rápidamente, ya sea la salud, quién está jugando bien o caliente, entre comillas, en ese momento. A estas alturas, los equipos suelen tener la capacidad de evolucionar sobre la marcha y mejorar dentro de una serie”.

KNICKS. SPURS. GAME 2 🍿



Jalen Brunson's late-game heroics (30p, 13 in 4Q) powered New York to a thrilling Game 1 road victory and a historic 12th straight postseason win.



Will Wemby and the Spurs even the series 1-1, or will the Knicks go up 2-0?



The NBA Finals continue… pic.twitter.com/ETi4bzNPcZ — NBA (@NBA) June 5, 2026

Eso es lo que necesitarán los Spurs si quieren ir a Nueva York con la serie empatada a un partido.

Dispararon mal en el primer partido (36%), muy mal desde la línea de 3 puntos (26%, fallando 32 de 43 intentos), repartieron 16 asistencias (ni de lejos suficiente), fueron superados en la pintura 50-42 y no pudieron mantener una ventaja de 14 puntos en el tercer cuarto. Los Knicks merecen crédito por crear muchos de esos problemas, pero los Spurs saben que son capaces de jugar mucho mejor.

“Creo que la razón por la que perdimos ese partido ni siquiera es técnica (o) táctica”, declaró Victor Wembanyama, estrella de los Spurs. “Tenemos que afrontar el partido con un mejor estado mental. Sólo tenemos que hacer nuestro juego. Sólo tenemos que ser normales”.

¿Normal?

Normal" significa confiar los unos en los otros, confiar en los dioses del baloncesto, confiar en el plan de juego, ejecutar y no depender tanto del talento para hacer tiros o salvar el día", dijo Wembanyama. “Llevamos toda la temporada jugando de una determinada manera. Así hemos tenido éxito. No hay razón para cambiar el día que empieza la final”.

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JALEN BRUNSON COMES THROUGH.



NEW YORK TAKES GAME 1 OF THE NBA FINALS. https://t.co/sdoQ9qo5CE pic.twitter.com/I5LZ9W5xe3 — NBA (@NBA) June 4, 2026

A los Spurs les resultó fácil encontrar zonas que limpiar.

Para los Knicks hoy en día, eso es considerablemente más difícil.

Llevan 12-0 en sus últimos 12 partidos, el tercer equipo que lo consigue en una sola postemporada. Los otros dos -San Antonio en 1999 y Golden State en 2017- fueron campeones de la NBA. Los Knicks ciertamente están jugando como un equipo capaz de ganar el campeonato, pero el escolta estrella Jalen Brunson insiste en que Nueva York no puede suscribirse a ningún tipo de pensamiento que sugiera que el trabajo está hecho y que un desfile es inevitable.

“De lo que se trata es de mejorar cada día, de seguir picando, de seguir picando, de ser un 1% mejores”, dijo Brunson, que lideró a todos los anotadores con 30 puntos en su debut en la fase final del miércoles. “Cuando das pasos atrás, ¿cómo puedes mejorar? ... Tener esa mentalidad y enfoque y planteamiento creo que nos permite seguir siendo estudiantes del juego y seguir encontrando formas de aprender, incluso a través de las victorias, y creo que tenemos que seguir haciéndolo”.

Los Knicks venían de su segundo descanso de nueve días entre series -una consecuencia involuntaria de barrer a Filadelfia en las semifinales de la Conferencia Este y a Cleveland en las finales del Este- y lo manejaron muy bien.

Pero Mikal Bridges, de Nueva York, sabe que el segundo partido será mejor.

“No creo que nuestros juegos uno, aunque hayamos ganado, hayan sido geniales en absoluto”, dijo Bridges. “Es difícil asimilar el aspecto emocional, lo físico que va a ser cuando estás en los entrenamientos todos los días, además de estar en esos partidos. Es duro. ... Ahora tenemos un poco de ritmo. Tenemos que ser mejores y sé que lo seremos en el segundo partido”.

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Los Spurs esperan que ellos también lo hagan.

No es el momento de ganar para San Antonio, pero ir a Nueva York con un 2-0 en contra haría el reto de ganar las finales considerablemente más desalentador. Los Spurs han manejado todas las adversidades que se les han presentado hasta ahora en los playoffs, y ahora tienen que volver a responder a esa campana.

“Es muy tranquilizador”, afirma Wembanyama. “Sabemos que no estamos aquí por casualidad. Hemos pasado por situaciones extrañas, ¿cómo se dice? - situaciones raras, lo que sea. Sí, es tranquilizador saber que estos chicos, los 18 que tenemos, están hechos así. Son resistentes”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.