THE SUNS TIE THE SERIES AT 2-2!



Final: Suns 100, Lakers 92



Chris Paul: 18 Pts, 9 Ast, 3 Stl

Devin Booker: 17 Pts, 7 Reb, 5 Ast

Jae Crowder: 17 Pts, 7 Reb, 4 Ast

Deandre Ayton: 14 Pts, 17 Reb, 2 Stl