Los Vaqueros de Bayamón no expondrá su invicto hoy lunes. Según lo han informado ellos por medio de su cuentas sociales, el partido que debían jugar esta noche ante los Gigantes en Carolina ha sido pospuesto debido al proceso que viven algunos de sus jugadores con el virus del COVID-19.

Al momento de su anuncio, el BSN aún no ha hecho oficial la posposición del encuentro. El director de torneo del organismo, Lic. José Solá González, respondió un mensaje de texto diciendo que devolverá la llamada tan pronto sea posible.

El domingo, Solá González había dejado claro que durante la mañana de hoy los jugadores de los Vaqueros serían sometidos a nuevas pruebas para ver si ya estaban libres del virus para poder salir a jugar. El equipo que juega este año para marca de 15-0 y persigue empatar y superar su mejor récord de arranque de una temporada en la historia, que es un 17-0 logrado en el 1972, vería con la posposición de un juego hoy segundo partido aplazado por causa del brote.

PUBLICIDAD

Aunque nadie ha identificado a los jugadores, se sabe que al menos cuatro arrojaron positivo a pruebas realizadas la semana pasada, algunos de ellos jugadores regulares del equipo.

De no jugar hoy sería el segundo partido que Bayamón no juegue debido al COVID-19. El pasado jueves se perdieron el juego ante los Cangrejeros de Santurce. Mientras, el lunes pasado dominaron en tiempo extra a los Mets de Guaynabo en el que ha sido su juego más difícil del año. Esa noche no contaron con los servicios de Javier Mojica ni Adrian Utter.

¡OFICIAL! El juego pautado para hoy lunes donde los #VaquerosBSN visitaban a los Gigantes de Carolina queda pospuesto.



Próximamente se estará anunciando las nuevas fechas. pic.twitter.com/uTt5wGNnYu — Vaqueros de Bayamón (@VaquerosBSN) August 30, 2021

Si no pierden más partidos debido al tema de salud, el equipo volvería a la cancha el miércoles ante los Capitanes.

El resto de los juegos en calendario para hoy se mantiene en pie. Arecibo juega hoy en Guaynabo y San Germán en Ponce, ambos a las 8:00 p.m.