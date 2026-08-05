El dirigente de los Vaqueros de Bayamón, Christian Dalmau, quería evitar a toda costa regresar el miércoles al Coliseo Rubén Rodríguez para un séptimo juego contra los Criollos de Caguas en la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Aunque hubiesen tenido ventaja de cancha local, Dalmau estaba consciente de que en un partido decisivo cualquier cosa puede suceder y no quería correr ese riesgo. Por eso, los Vaqueros saltaron el lunes al tabloncillo del Coliseo Roger Mendoza con el cuchillo en la boca, decididos a liquidar la serie de una vez y por todas.

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“Caguas era un excelente equipo jugando en su casa porque anotaba mucho, pero nosotros entendíamos la posición en la que estábamos ayer. Teníamos que evitar ir a un juego siete. Por experiencia, los juegos siete son juegos de nadie porque puede pasar cualquier cosa, aunque hubiese sido en casa, así que esa era la mentalidad ayer. No queríamos un juego siete”, contó Dalmau a Primera Hora .

Bayamón solo ha perdido un partido como local en la postemporada del BSN en los últimos dos años. Ese revés fue contra los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el primer juego de la semifinal de la Conferencia A, hace casi cuatro semanas.

Sin embargo, la victoria de los Vaqueros sobre los Criollos por 43 puntos el pasado sábado cambió el rumbo de una serie en la que ningún equipo había podido ganar como visitante hasta el lunes. Al final, la mejor defensa pudo contener a la mejor ofensiva del torneo, limitando a Caguas a 87.2 puntos por encuentro a lo largo de la final de la Conferencia A.

“Nosotros sabíamos que el primer juego que íbamos a jugar con dos refuerzos iba a ser un poquito complicado, pero pudimos sacarlo. Entiendo que en los primeros dos juegos que disputamos en la carretera no fuimos nosotros defensivamente”, comentó el técnico de Bayamón.

“Siempre pensé que teníamos que ser en la carretera el mismo equipo defensivo que somos en casa para darnos opciones de poder ganar. Lo más que nosotros estábamos trabajando era en buscar esa consistencia como local y visitante. Entiendo que, una vez logramos eso ayer, pudimos ganar ese juego en la carretera”, abundó.

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Chris McCullough, refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, bloquea un tiro de Moses Brown, importado de los Criollos de Caguas. ( BSN )

Enfermo Jassel Pérez en plena serie

Los Vaqueros fueron respaldados en el triunfo del lunes ante los Criollos por 23 puntos del refuerzo dominicano Jassel Pérez, quien confirmó luego del partido que había estado indispuesto de salud en los pasados días debido a una aparente gripe.

Gracias al cuidado de su abuela, Pérez pudo estar disponible para los últimos dos desafíos contra Caguas, pero Dalmau no quiso utilizar la salud del importado como excusa y recordó el estado en el que se encontraban JaVale McGee e Isaiah Palermo cuando Bayamón ganó su decimoséptimo campeonato en el BSN.

“Eso no es algo nuevo. Hay jugadores que se enferman en las series. Nosotros nunca vamos a utilizar como excusa que perdimos un juego allá porque él estuvo enfermo. Ellos nos ganaron y punto. Es normal que jugadores jueguen enfermos”, explicó el entrenador.

“En el quinto juego de la pasada final, Palermo vomitó en el mismo juego y a McGee después lo llevamos directo al hospital con pulmonía. JaVale llegó sudando a ese juego y lo traté de poner a jugar por el MVP, pero estaba muerto en vida. Tan pronto acabó ese juego, tuvo que ser recluido por una semana en un hospital en Puerto Rico y la gente no sabe eso”, agregó.

Una ruta diferente a la final

Con su clasificación a la final, los Vaqueros tienen ahora la oportunidad de levantar el cetro del BSN por segundo año consecutivo, una gesta que ningún equipo ha logrado desde que los Leones de Ponce la consiguieron en 2014 y 2015 bajo la dirección de Nelson Colón.

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Y lo cierto es que, sin refuerzos como McGee, Danilo Gallinari y Chris Duarte, Bayamón tuvo que recorrer un camino muy distinto para llegar nuevamente a este escenario bajo la administración de los apoderados Eric Duars y Carlos Arroyo.

“No ha sido un año como el del año pasado en cuestión de que siempre fuimos consistentes con los mismos refuerzos. Este año, por situaciones ajenas a nuestra voluntad, cambiamos de refuerzos varias veces, pero los muchachos se mantuvieron consistentes todo el año, trabajando duro en la meta”, sostuvo Dalmau.

“Estar en la final otra vez es un gran paso, aunque no es lo que queremos. Nosotros queremos quedar campeones… Todos los años son complicados, porque tampoco es que el año pasado fue fácil llegar a donde llegamos. Esta vez, fue más complicado por la inestabilidad que tuvimos debido a situaciones de las que no tuvimos control”, añadió.

JaVale McGee, refuerzo de los Vaqueros, ataca el canasto frente a Jordan Murphy, de los Leones de Ponce, en la final 2025 del BSN. ( BSN / Joseph Colón )

A diferencia del torneo anterior, los Vaqueros tuvieron esta temporada a varios importados hasta que decidieron quedarse con el trío de Pérez, Damian Jones y Chris McCullough. Por las filas de Bayamón también pasaron Xavier Cooks, Jae Crowder, Jaylin Galloway y Jamarion Sharp. Incluso, los campeones defensores contemplaron sustituir a McCullough por JaCorey Williams, pero desistieron de la idea.

Los Vaqueros enfrentarán en la final del BSN al ganador de la final de la Conferencia B entre los Santeros de Aguada y los Leones de Ponce. Aguada domina la serie 3-2 de cara al partido del martes en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

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“Aguada está jugando un excelente baloncesto y Ponce es uno de los mejores equipos jugando contra la adversidad. Son dos equipos que están igual que nosotros… Son dos equipos distintos a los Criollos, pero todas las series son distintas y en una final todo el mundo quiere ganar y cualquier cosa puede pasar”, manifestó Dalmau.

La final del BSN comenzará el domingo, 9 de agosto, en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, sin importar el ganador de la serie entre los Santeros y los Leones. A continuación, el calendario completo de la serie, según informó la liga a este medio:

Calendario final del BSN 2026