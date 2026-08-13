Aguada. Renaldo Balkman encestó el canasto decisivo con 24 segundos por jugar y Jassel Pérez anotó 14 de sus 22 puntos en la segunda mitad para guiar a los Vaqueros de Bayamón a un apretado triunfo 87-86 sobre los Santeros de Aguada en el segundo juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con la victoria en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, los Vaqueros tomaron una peligrosa ventaja de 2-0 en la serie de campeonato de la llamada “liga más dura”. El baile de coronación continuará el viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

PUBLICIDAD

Pérez fue el líder ofensivo de los campeones defensores pese a anotar solo uno de sus nueve intentos detrás del arco. El apodado “Rey del Pop”, en cambio, repartió siete asistencias y atrapó seis rebotes. Le siguió Chris McCullough con 17 unidades y seis capturas.

Damian Jones, el otro refuerzo de Bayamón, terminó con 11 tantos y ocho rebotes, pero fue expulsado por cometer cinco faltas personales. Javier Ezquerra aportó 10 puntos y cinco asistencias en 21 minutos de acción saliendo del banco.

Por los Santeros, Rigoberto Mendoza firmó un doble-doble de 20 unidades y 10 asistencias. Joel Soriano también finalizó en doble figura en dos columnas de la tabla de estadísticas al registrar 21 tantos y 10 rebotes. Jacob Wiley solo añadió 10 puntos.

Aguada encestó solo 13 de sus 23 intentos desde la línea del tiro libre y esto le pasó factura en el cuarto parcial. Bayamón, por su parte, atinó 17 de sus 19 tiradas libres.

Los Santeros abrieron el marcador con un donqueo de Soriano y no miraron hacia atrás por el resto del primer parcial. Poco después, Bayamón empató el marcador 4-4 con dos tiros libres de Pérez cuando restaban 8:24.

Aguada respondió con un tiro en suspensión de Soriano y un canasto y falta de Iván Gandía para alejarse 9-4 con 7:14 minutos en el reloj. Al rato, los Vaqueros redujeron la ventaja de los Santeros a 9-8 con un disparo de McCullough, sin embargo, no consiguieron la manera de darle vuelta al marcador.

PUBLICIDAD

Aguada, en cambio, volvió a despegarse con un triple de Mendoza para mantenerse en control del partido. Los Santeros llegaron a aumentar su delantera a 20-14 tras otro canasto del “Vikingo” cuando quedaban 3:17 minutos, pero Bayamón disminuyó la diferencia a 24-23 con un tiro de Stephen Thompson Jr. en el cierre del primer periodo.

Los dirigidos por Rafael “Pachy” Cruz mantuvieron su buen ritmo en el segundo parcial e incrementaron su delantera a 38-30 con un tapeo de Arnaldo Toro, restando 4:45 minutos. Esta fue la mayor ventaja de Aguada en la primera mitad, ya que Bayamón reaccionó con dos canastos de Javier Mojica y McCullough para acercarse por 38-34.

La respuesta de los Vaqueros obligó a Cruz a pedir tiempo. Bayamón mantuvo su pie en el acelerador y disminuyó la brecha a 40-39 tras dos tiradas libres de Pérez. No obstante, los Santeros aguantaron el empuje y se dirigieron al descanso con una ventaja de 45-43 después de una bandeja del apodado “Rey del Pop”.

Bayamón tomó la ventaja del juego por primera vez desde el primer periodo con un triple de Gary Browne y un donqueo de McCullough cuando quedaban 7:35 minutos del tercero. Los Santeros, en cambio, retomaron rápidamente la delantera con un avance de 8-0 que terminó con un bombazo a larga distancia de Mendoza.

Con los fanáticos de Aguada alborotados y levantados de sus asientos, McCullough detuvo el sangrado con un tiro detrás del arco para recortar la ventaja local a 55-51 con 5:51 minutos en el reloj. Los Santeros contestaron con un triple de Iván Gandía, pero Bayamón no se quitó y empató el partido 65-65 con un donqueo de Pérez.

PUBLICIDAD

De inmediato, el “Rey del Pop” volvió a hacer de las suyas y le dio vuelta al marcador 68-65 con un bombazo a larga distancia cuando quedaba 1:21 minuto del tercer parcial. Aguada trató de reaccionar, pero Bayamón había afinado su puntería y se dirigió al cuarto periodo arriba por 73-69 tras otro tiro en suspensión de Pérez.

Ambos equipos estuvieron los primeros dos minutos del cuarto parcial buscando sus primeros puntos hasta que Pérez visitó la línea de los suspiros con 8:09 en el reloj. Luego, los Santeros recortaron la ventaja de los Vaqueros a 75-73 con un gancho de Wiley. Minutos después, Bayamón se despegó 80-73 gracias a un canasto y falto de Isiah Palermo y a una güira en transición de Pérez.

Al percatarse de lo que estaba sucediendo dentro del tabloncillo, “Pachy” Cruz se vio obligado a pedir tiempo, pero los Santeros no respondieron como esperaba y el “Rey del Pop” volvió a ponerlos a bailar hasta encontrar a McCullough en la pintura para un canasto debajo del aro.

Cuando parecía que los Vaqueros se iban a escapar de Aguada con una victoria, los Santeros reaccionaron con una corrida de 8-0 para disminuir la diferencia a 82-81 con 2:40 minutos por jugar en el tiempo reglamentario. Con solo 49 segundos en el reloj, Jones cometió su quinta falta personal sobre Soriano y fue expulsado del partido.

El refuerzo rompió su camisa mientras se dirigía al camerino visitante, pero Bayamón no fue amonestado por su acción. El dominicano tuvo la oportunidad de darle la ventaja a los Santeros, pero continuó lidiando con problemas en la línea y solo encestó una de sus dos tiradas libres para igualar el partido 82-82.

Los Vaqueros aseguraron la ventaja defenitiva con un tapeo de Balkman tras Pérez fallar un disparo detrás del arco con 24 segundos en el reloj. Aguada tuvo nuevamente la oportunidad de empatar el juego con una visita a la línea del tiro libre de Wiley, pero este solo convirtió uno de sus dos disparos y Bayamón escapó con la victoria.